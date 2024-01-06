İmamoğlu'na desteğini açıklayan İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner'e halefinden yanıt: 'Biz de öyle bilirdik'

İYİ Parti'den istifa eden Ece Güner, İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı. Güner'in paylaşımına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı Hamşıoğlu'ndan yanıt geldi. Taşçı Hamşıoğlu, yanıtında İmamoğlu'nu da hedef aldı.

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İmamoğlu'na desteğini açıklayan İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner'e halefinden yanıt: 'Biz de öyle bilirdik'

İYİ Parti’nin CHP ile işbirliğini reddederek 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararı almasının ardından, İstanbul’da işbirliği yapılmasını savunan Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etmişti.

Güner, yaptığı yeni sosyal medya paylaşımında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na destek açıklaması yaptı. Güner paylaşımında “Sn. Ekrem İmamoğlu‘nun adaylığını destekliyorum” diye yazdı.

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Güner paylaşımının tamamında, “İstanbul sadece İstanbul değil. İstanbul’un; Cumhuriyet için, demokrasi için, UMUDU ayakta tutmak için hayati önemi var. İstanbul “son kale”. Üstelik tüm engellemelere rağmen çok başarılı bir Başkan. Sn. Ekrem İmamoğlu ‘nun adaylığını destekliyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

HALEFTEN SELEFE YANIT

Güner’in paylaşımının ardından, istifaların ve görevden almaların ardından Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Selda Taşçı Hamşıoğlu, Güner’in paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

Hamşıoğlu, İmamoğlu’nu kastederek “Biz de öyle bilirdik… 14 Mayıs’ta, 20 yıllık istibdattan kurtulmaya en yaklaştığımız anda. uzattığımız ateşten gömlek ortada bırakılana kadar…” dedi.

Taşçı Hamşıoğlu, paylaşımının devamında “Üzülerek bir tarihi tecrübeyi not etmeliyim; bir vatani görev olarak; Burçlarını 'cesurların' beklemediği kaleler, yazık ki zaman içinde 'Alamutlaşmak'tan ileri gidemezler…” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ece Güner İYİ Parti istifa CHP Ekrem İmamoğlu
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