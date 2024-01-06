İsmail Saymaz duyurdu: CHP'li eski milletvekili AKP'den Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı olacak!
Eski CHP'li milletvekilinin AKP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı öğrenildi. Haberi İsmail Saymaz duyurdu.
CHP İstanbul eski milletvekili Aydın Ayaydın’ın AKP’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı öğrenildi.
Ayaydın’ın adaylığını gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyadan duyurdu.
Ayaydın ile görüştüğünü aktaran Saymaz, teklifin 1 buçuk ay önce AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldiğini söyledi.
Ayrıca Ayaydın’ın kızı Derya Ayaydın da AKP’den İstanbul milletvekili olarak Meclis’te görev yapıyor.
Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı olacak.
Ayaydın ile konuştum.
Bu teklifin 1.5 ay önce Erdoğan’dan geldiğini söyledi.
Ayaydın’ın kızı Derya Hanım, hali hazırda AK Parti İstanbul Milletvekili.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 6, 2024
BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN ADI GEÇEN ADAYLARI DUYURDU
Saymaz ayrıca AKP’de büyükşehir belediyeleri için adı geçen adayları da yazdı.
Saymaz şöyle yazdı:
AK Parti’de diğer bazı büyükşehirlerde adı geçen adaylar: İzmir: Hamza Dağ Erzurum: Mehmet Sekmen Mardin: Veysi Şahin Aydın: Mustafa Savaş Balıkesir: Yücel Yılmaz
AK Parti’de diğer bazı büyükşehirlerde adı geçen adaylar:— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 6, 2024
İzmir: Hamza Dağ
Erzurum: Mehmet Sekmen
Mardin: Veysi Şahin
Aydın: Mustafa Savaş
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Kaynak: Gerçek Gündem