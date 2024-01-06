İsmail Saymaz duyurdu: CHP'li eski milletvekili AKP'den Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı olacak!

Eski CHP'li milletvekilinin AKP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı öğrenildi. Haberi İsmail Saymaz duyurdu.

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İsmail Saymaz duyurdu: CHP'li eski milletvekili AKP'den Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı olacak!

CHP İstanbul eski milletvekili Aydın Ayaydın’ın AKP’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı öğrenildi.

Ayaydın’ın adaylığını gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyadan duyurdu.

Ayaydın ile görüştüğünü aktaran Saymaz, teklifin 1 buçuk ay önce AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldiğini söyledi.

Ayrıca Ayaydın’ın kızı Derya Ayaydın da AKP’den İstanbul milletvekili olarak Meclis’te görev yapıyor.

BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN ADI GEÇEN ADAYLARI DUYURDU

Saymaz ayrıca AKP’de büyükşehir belediyeleri için adı geçen adayları da yazdı.

Saymaz şöyle yazdı:

AK Parti’de diğer bazı büyükşehirlerde adı geçen adaylar: İzmir: Hamza Dağ Erzurum: Mehmet Sekmen Mardin: Veysi Şahin Aydın: Mustafa Savaş Balıkesir: Yücel Yılmaz

Kaynak: Gerçek Gündem

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Muğla AKP Recep Tayyip Erdoğan İsmail Saymaz
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