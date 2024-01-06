Metin Göktepe'den Furkan Karabay’a, dayanışmanın sorumluluğu!

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirmesinin ardından “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandı.

Karabay'ın tutuklanmasının ardından "Metin Göktepe’den Furkan Karabay’a, gerçeğin sahiplerine…" başlıklı bir yazı kaleme alan gazeteci Fatih Polat, "Eğer 28 yıl sonra bugün biz tutukluluk dahil gazeteciler üzerindeki türlü baskıları yaşıyor ve konuşuyorsak bu dayanışmanın zaman içinde aşınmasının bunda payı olduğu kesindir" dedi.

"BEN NEDEN SİLAHI SİZE VEREYİM"

Yazısının devamında Karabay'ın gözaltına alındığı süreçte yaşadıklarına değinen Polat, "Avukatı Enes Ermaner, Furkan’ı arabaya bindirdiklerinde, yanındaki koltukta duran silah için öndeki polisin kendisine, ‘Silahı ver bana’ dediğini aktarıyor. Furkan da diyor ki; 'Ben neden size silahı vereyim. Benim neden parmak izim geçsin bu silaha, kendi silahınız, alın" ifadelerini aktardı.

"KUMPAS' SÖZCÜĞÜ AKP DÖNEMİNDE KLASİK HALİNE GELDİ"

"Gazeteci neden böyle düşünüyor?" diyen Polat, "Çünkü bu ülkede aralarında gazetecilerin de olduğu pek çok kişi, sonradan oluşturulmuş uydurma delillerle suçlanıp tutuklanıyor. Çünkü ‘kumpas’ sözcüğü AKP dönemi yargılamalarında bir klasik haline gelmiş durumda" dedi.

"DAYANIŞMANIN AŞINMASININ PAYI BÜYÜKTÜR"

Polat, "Eğer 28 yıl sonra bugün biz tutukluluk dahil gazeteciler üzerindeki türlü baskıları yaşıyor ve konuşuyorsak bu dayanışmanın zaman içinde aşınmasının bunda payı olduğu kesindir. Metin’i bir kez daha özlemle anarken, halkın haber alma, doğru bilgilenme hakkının takipçisi olan gazetecilerin işlerini özgürce yapabilecekleri bir dayanışmanın yeniden oluşturulması sorumluluğu ile de karşı karşıyayız. Sadece gazeteciler değil, doğru habere, gerçeğe ihtiyacı olan herkes" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

27 Aralık 2023 tarihinde gözaltına alınan ve 28 Aralık 2023 tarihinde tutuklanan Gerçek Gündem editörü gazeteci Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner, "Furkan’ı arabaya bindirdiklerinde, yanındaki koltukta silah varmış Furkan’ın. Öndeki koltuktaki polis diyor ki, 'Tamam silahı ver bana' diyor. Furkan da diyor ki, 'Ben neden size silahı vereyim. Benim neden parmak izim geçsin bu silaha, kendi silahınız, alın' diyor. Daha sonrasında kimse Vatan Emniyet’e kadar kimse Furkan’la konuşmuyor. Furkan arabaya bindikten sonra 'Avukatlarıma haber vermek istiyorum' diyerek telefonunu açmaya çalışınca, 'Hayır senin telefonuna da el koyma kararı var' denilerek telefonunu da alıyorlar" aktarımında bulunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem