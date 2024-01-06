Fatih Erbakan, yerel seçim öncesi AKP ile 'ittifak'a şart koştu!

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimler öncesi AKP ile ittifak değerlendirmesinde bulundu. Erbakan, "Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa belediye başkan adaylarımızla seçimlere gireceğiz" dedi.

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Fatih Erbakan, yerel seçim öncesi AKP ile 'ittifak'a şart koştu!

Yeniden Refah Partisi (YRP) aylık olağan il başkanları toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleşti.

Toplantı öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulunan Erbakan, "Bugüne kadar AK Parti ile iki görüşme gerçekleşti. Bunlarda biri dün akşam AK Parti heyetinin genel merkezimize ziyarette bulunmasıyla gerçekleşti. Bizim bu görüşmelerdeki hedefimiz sadece Ankara, İzmir ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Yani bizim burada herhangi bir ittifak olması halinde dahi diğer il ve ilçelerimizi etkilememektedir" dedi.

"EĞER BİR ANLAŞMA SÖZ KONUSU OLMAZSA..."

Erbakan, "Biz 450 beldede, 900 ilçede ve diğer illerimizde tamamen kendi adaylarımızla kendi logomuzla seçime gireceğiz. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa biz Ankara, İstanbul İzmir’de belediye başkan adaylarımızla seçimlere gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, yerel seçim öncesi AKP ile 'ittifak'a şart koştu! - Resim : 1

BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARINI AÇIKLADI

Açıklamaların ardından Erbakan, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız İzzeddin Alkan, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy, Bartın Belediye Başkan Adayı Faruk Tutkun, Uşak Belediye Başkan Adayı Erol Korkmaz" olarak iki büyükşehir belediyesi ve iki il belediye başkan adayını açıkladı.

İBB'NİN İŞTİRAKLARI İDDİASI

Öte yandan AKP'nin İBB’yi kazanması durumunda ise YRP’nin İGDAŞ ve Kent Lokantaları gibi İBB iştiraklarını istediği iddiaları gündeme gelmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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