Seçimlerden önce AKP ile Yeniden Refah Partisi, İBB'nin iştiraklerini bölüşmeye başladı!

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler öncesi partilerin ittifak arayışları sürüyor. Bu kapsamda AKP ve Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında gerçekleşen ittifak görüşmesinde YRP'nin İstanbul'un kazanılması durumunda İGDAŞ ve Kent Lokantaları gibi İBB iştiraklerini istediği iddia edildi.

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Seçimlerden önce AKP ile Yeniden Refah Partisi, İBB'nin iştiraklerini bölüşmeye başladı!

AKP ve Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) arasında “büyükşehirlerde ittifak” için komisyon kurulduğu iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın aktardığı habere göre, ittifak görüşmelerinde YRP’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa ve Bursa gibi büyükşehirlerde ittifaka sıcak baktığı öğrenildi.

YRP, İGDAŞ VE KENT LOKANTALARINI İSTEDİ

AKP’nin İBB’yi kazanması durumunda ise YRP’nin İGDAŞ ve Kent Lokantaları gibi İBB iştiraklerini istediği öğrenildi. İttifak sürecinde AKP’de olan Sultanbeyli, Sancaktepe ya da Güngören ile CHP’de olan Ataşehir ya da Sarıyer’de YRP aday çıkaracak, AKP de destekleyecek.

Seçimlerden önce AKP ile Yeniden Refah Partisi, İBB'nin iştiraklerini bölüşmeye başladı! - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan, 12 Aralık’ta bir araya geldi. O görüşmede Erdoğan’ın Erbakan’a büyükşehirlerde YRP’yle ittifak yapmak istediklerini söyledikleri iddia edildi.

YRP’den ittifak görüşmelerini sürdürmesi için bir komisyon kurmasını isteyen Erdoğan, genel başkan yardımcıları düzeyinde görüşme trafiğinin başlamasını ve aralık ayı sonuna kadar nihai kararın verilmesini istediği öne sürüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP Yeniden Refah Partisi 2024 Yerel Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan Fatih Erbakan
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