Bir dönemin en sert muhalifi Hulki Cevizoğlu, Erdoğan'la aynı kareye girmek için her yolu denedi!

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde kameralara yansıyan görüntü gündem oldu. Bir dönemin en sert muhalifi Hulki Cevizoğlu'nun Erdoğan ile aynı kareye girmek için verdiği çaba dikkat çekti.

Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 6 bin 992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı.

Tören sonunda AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu'nun Erdoğan'ın yanında fotoğraf karesine girmeye çalışması kameralara yansıdı. Cevizoğlu'nun tüm çabasına rağmen fotoğrafta yer alamadığı anlara ait görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

BİR DÖNEMİN MUHALİF İSMİYDİ

Bir dönem AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı en sert muhalefeti yapan isimlerden biri olan Hulki Cevizoğlu, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olmuş ve seçilmişti.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
TRT1'in en beğenilen dizisinde yolun sonuna gelindi! Dizi ekrana veda ediyor TRT1'in en beğenilen dizisinde yolun sonuna gelindi! Dizi ekrana veda ediyor
Tahkim Kurulu'ndan hakeme yumruk atan Faruk Koca’yla ilgili karar Tahkim Kurulu'ndan hakeme yumruk atan Faruk Koca’yla ilgili karar
Cennet hurmasının lezzetini katlayan öneri! Meğer böyle yenmeliymiş Cennet hurmasının lezzetini katlayan öneri! Meğer böyle yenmeliymiş
Seçil Erzan davasında SIM karta ulaşılamadı: PIN kodunu yanlış söylemiş Seçil Erzan davasında SIM karta ulaşılamadı
ÇOK OKUNANLAR
IMDB, tüm zamanların en iyi dizileri listesini güncelledi: Listede 3 Türk yapımı var! IMDB, tüm zamanların en iyi dizileri listesini güncelledi: Listede 3 Türk yapımı var!
Eşi ve 5 çocuğunun öldüğü aracı gelin arabası yapmıştı: Hasan Çetin tutuklandı Eşi ve 5 çocuğunun öldüğü aracı gelin arabası yapmıştı: Hasan Çetin tutuklandı
Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın!
Cansu Canan Özgen, canlı yayında ölümden döndü: Hayatını Can Özçelik kurtardı! Cansu Canan Özgen, canlı yayında ölümden döndü: Hayatını Can Özçelik kurtardı!
Uzmanı açıkladı: 2024 Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini inandırıcı mı? Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini inandırıcı mı?