Bir dönemin en sert muhalifi Hulki Cevizoğlu, Erdoğan'la aynı kareye girmek için her yolu denedi!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 6 bin 992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı.

Tören sonunda AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu'nun Erdoğan'ın yanında fotoğraf karesine girmeye çalışması kameralara yansıdı. Cevizoğlu'nun tüm çabasına rağmen fotoğrafta yer alamadığı anlara ait görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

BİR DÖNEMİN MUHALİF İSMİYDİ

Bir dönem AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı en sert muhalefeti yapan isimlerden biri olan Hulki Cevizoğlu, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olmuş ve seçilmişti.