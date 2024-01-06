Seçil Erzan davasında SIM karta ulaşılamadı: PIN kodunu yanlış söylemiş

Bankacı Seçil Erzin'in dolandırıcılık davasında, SIM kartının şifresini yanlış söylediği ortaya çıktı. Whatsapp mesajları gündem yaratırken, SIM karttaki bilgilere erişilemedi.

Seçil Erzan davasında SIM karta ulaşılamadı: PIN kodunu yanlış söylemiş

Fatih Terim’den Arda Turan’a futbol dünyasından önemli isimlerin dolandırıldığı olayda, bankacı Seçil Erzan’ın kırık telefonundan çıkan yazışmalar gündem yaratmıştı. Erzan’ın polise verdiği PIN kodunun yanlış olduğu ortaya çıktı.

10 Haber'den Masum Gök'ün haberine göre, Erzan'ın kırık telefonunu ve SIM kartını incelemek isteyen bilirkişi Erzan'ın verdiği PIN kodunun yanlış olması nedeniyle SIM kartı inceleyemedi.

TELEFON AÇILDI AMA...

Bilirkişinin raporunda önemli bir ayrıntı ise dikkat çekti. Bilirkişi Seçil Erzan’ın kırık telefonu ve içindeki SIM kartı incelemek için savcılıktan teslim aldı. Seçil Erzan’ın verdiği şifre ile Apple marka telefonu açıldı.

PIN kodunun doğru olmaması sebebiyle bilirkişi SIM kartı inceleyemedi. Raporda, “Sanığın belirttiği 4 haneli ‘2501’ ve ‘9999’ şifreleri SIM kartta denenmiş, SIM kartın açılmadığı görülmüş PIN kodu bilinmediğinden ve adli bilişim programı UFED 4PC ile PIN kodu geçilemediğinden içeriğine ulaşılamamıştır” denildi.

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