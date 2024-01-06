Yarınki Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacağı duyuruldu.

Son Güncelleme:
Yarınki Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Diğer hatlardaki seferlerde aksama bulunmuyor.

Etiketler
Gökçeada Bozcaada Çanakkale
Son Güncelleme:
Böbrekleri koruyor ve arındırıyorlar! Canan Karatay'da önermişti Böbrekleri koruyor ve arındırıyorlar! Canan Karatay'da önermişti
Sosyal medyada 'kar' kavgası: Yağacak mı yağmayacak mı? Sosyal medyada 'kar' kavgası: Yağacak mı yağmayacak mı?
Cennet hurmasının lezzetini katlayan öneri! Meğer böyle yenmeliymiş Cennet hurmasının lezzetini katlayan öneri! Meğer böyle yenmeliymiş
Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı
ÇOK OKUNANLAR
IMDB, tüm zamanların en iyi dizileri listesini güncelledi: Listede 3 Türk yapımı var! IMDB, tüm zamanların en iyi dizileri listesini güncelledi: Listede 3 Türk yapımı var!
Eşi ve 5 çocuğunun öldüğü aracı gelin arabası yapmıştı: Hasan Çetin tutuklandı Eşi ve 5 çocuğunun öldüğü aracı gelin arabası yapmıştı: Hasan Çetin tutuklandı
Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın!
Cansu Canan Özgen, canlı yayında ölümden döndü: Hayatını Can Özçelik kurtardı! Cansu Canan Özgen, canlı yayında ölümden döndü: Hayatını Can Özçelik kurtardı!
Uzmanı açıkladı: 2024 Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini inandırıcı mı? Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini inandırıcı mı?