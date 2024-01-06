Sosyal medyada 'kar' kavgası: Yağacak mı yağmayacak mı?

AKOM'un İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından bir uyarı da meteorolojik tahminleriyle dikkat çeken Kerem Ökten'den geldi. Ancak Kerem Ökten’e Hava Forum'un X sosyal medya hesabından sert bir itiraz geldi.

Sosyal medyada 'kar' kavgası: Yağacak mı yağmayacak mı?

Ünlü meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından ülke genelinde etkili olması beklenen bir soğuk hava dalgasının gelmekte olduğunu belirterek, "Bu neslin görmediği hiçbir şey kalmadı demiştik, meğerse varmış" diyerek, "Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda" ifadelerini kullandı.

Kerem Ökten, Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü olabileceğini söyleyerek dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Bu neslin görmediği hiçbir şey kalmadı demiştik. Meğerse varmış. Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir. Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü ve Ankara'da bile gece -21 dereceler mümkün..."

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SERT İTİRAZ

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in bu tahminlerine, Türkiye'nin ilk meteorolojik forum sitesi Hava Forum'dan sert ifadelerle itiraz geldi.

HavaForum'un X hesabından yapılan açıklamada şöyle;

"DİKKAT ! Dezenformasyon Alarmı:

"Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda", "Sibirya soğukları geliyor, deniz donabilir" şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Birincisi gelen Sibirya kökenli değil kutup kökenli bir soğuk hava. İkincisi soğuk hava Avrupa'ya ya da Kafkaslar'a gidebilir, netleşmedi.

Bu haberleri her sene aynı sahte meteoroloji mühendisi ısrarla yapmaktadır. Amacı kesinlikle bilim değil popülerlik kazanmaktır. Bu sene Eylül ayından "Eylül'de el nino kışı geliyor" şeklinde başlamıştı. Sonra çeşitli kar haberleriyle yine bilgi kirliliği yarattı.

Gelinen aşamada kutup soğuklarını takipteyiz. Ama "boğaz donacak, cumhuriyet tarihinin en şiddetlisi" gibi söylemler gerçek dışıdır.

Bu haberi yapan kişi hem sahte meteoroloji mühendisidir hem de Cumhuriyet ve de Atatürk'e hakaret paylaşımları olan bir kişidir. Bu kişi meteoroloji bilmediği gibi cumhuriyet tarihini de bilmemektedir.

Lütfen bize bu şahsın kar haberlerini sormayın. Biz yalanlamaktan kendisi dezenformasyon yapmaktan bıkmamış durumda. Her yıl 1-2 metre kar geliyor diyerek yaptığı asparagas yüzlerce kar haberiyle meteoroloji bilimine olan güveni de sarsmaktadır. İnsanlar bu şahsın haberlerini diğer bilim insanları söylemiş gibi algılamaktadır. Bu şahıs hakkında çevremizi de uyaralım, bilgilendirelim.

Saygılarımızla...."

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