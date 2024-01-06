Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın!
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Ülke genelinin Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girmesi beklenirken, çarşamba günü için kar uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya‘da ve İstanbul’da karla karışık yağmur görülecek.
Cumartesi ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar olarak görülmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6-7 Ocak hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Antalya'nın doğusunun yağışlı geçeceği; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre salı gününden itibaren Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’de kar yağışı gelmesi bekleniyor. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Trakya ve Marmara Bölgesi’nin, pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.
MGM açıklamasında devamla şöyle denildi:
"Buna bağlı olarak öncelikle bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. 09.01.2024 salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya‘da ve İstanbul’da karla karışık yağmur, bölgemizin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 09.01.2024 salı günü Trakya‘dan başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın, Pazar ve Pazartesi günleri bölgemizin batısı ve İstanbul’ da güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor."
Açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ 9°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) kıyı kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği, iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu
MUĞLA 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla batısının yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla yer yer çok bulutlu doğusu sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ -2°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU -2°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde arla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
RİZE 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AĞRI -6°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM -7°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 5°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu