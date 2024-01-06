Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde arla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

RİZE 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı