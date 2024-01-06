Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın!

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Ülke genelinin Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girmesi beklenirken, çarşamba günü için kar uyarısı geldi.

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya‘da ve İstanbul’da karla karışık yağmur görülecek.

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 2

Cumartesi ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar olarak görülmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6-7 Ocak hava durumu raporu.

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Antalya'nın doğusunun yağışlı geçeceği; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre salı gününden itibaren Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’de kar yağışı gelmesi bekleniyor. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Trakya ve Marmara Bölgesi’nin, pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 5

MGM açıklamasında devamla şöyle denildi:

"Buna bağlı olarak öncelikle bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. 09.01.2024 salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya‘da ve İstanbul’da karla karışık yağmur, bölgemizin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 6

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 09.01.2024 salı günü Trakya‘dan başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın, Pazar ve Pazartesi günleri bölgemizin batısı ve İstanbul’ da güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor."

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 7

Açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 8

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 9°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 9

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) kıyı kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği, iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu

MUĞLA 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 10

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla batısının yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla yer yer çok bulutlu doğusu sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu

MERSİN 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 11

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ -2°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 12

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 13

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde arla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

RİZE 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 14

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI -6°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM -7°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 5°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 16
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