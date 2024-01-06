Bilinci kapalı halde: MİT Kontraterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür entübe edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görev yaptığı 1987 yılında yazdığı, ”Babalar Operasyonu” raporları, kurduğu haber sitesi, kitapları ve açıklamaları ile çok konuşulan eski Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün solunum yetmezliği nedeni ile yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

SuperHaber’den Mevlüt Yüksel’in haberine göre, bir devlet hastanesinin yoğun bakım servisinde yattığı öğrenilen 81 yaşındaki Mehmet Eymür entübe edildi ve bilinci kapalı halde.

Eymür, 26 Eylül 1990 günü uğradığı silahlı saldırıda öldürülen MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas'ın sağ koluydu.