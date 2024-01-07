AKP bugün 12 büyükşehir ile 16 il adayını açıklayabilir

Yeni yıla girilmesiyle birlikte Türkiye'deki siyasi partilerin yerel seçim planları ve adayları iyice netlik kazanmış oldu.

İktidar partisi AKP, 31 Mart 2024 seçimlerinde belediye başkanlığına aday göstereceği isimleri açıklayacak.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün yapacakları aday tanıtım toplantısında 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının açıklanması planlanıyor.

İMAMOĞLU'NUN RAKİBİ KURUM

İstanbul adayı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olan AKP'de, Kurum'un bugün Erdoğan tarafından resmen duyurulması bekleniyor.

Kurum, seçimde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olacak.