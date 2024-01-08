İfadeye çağırılmıştı: Gazeteci Seyhan Avşar'a yurt dışına çıkış yasağı

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'in şikayetiyle ifadeye çağrılan Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, bugün Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. Savcılık tarafından Avşar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı talep etti. Sulh Ceza Hakimliği de yurtdışına çıkış yasağı kararı vererek Avşar'ı serbest bırakıldı.

Avşar, kararın ardından sosyal medya hesabından "Çok ağır faşizm koşullarından geçiyoruz. Aydınlar, akademisyenler, siyasetçiler… Yani boyun eğmeyen herkes bir bedel ödüyor. Hakkımda verilen adli kontrol kararı da benim mesleğimi biat etmeden yapmamın küçük bir bedeli. Boyun eğmeden, itaat etmeden yazmaya devam…" paylaşımını yaptı.

Çok ağır faşizm koşullarından geçiyoruz. Aydınlar, akademisyenler, siyasetçiler… Yani boyun eğmeyen herkes bir bedel ödüyor. Hakkımda verilen adli kontrol kararı da benim mesleğimi biat etmeden yapmamın küçük bir bedeli. Boyun eğmeden, itaat etmeden yazmaya devam… — Seyhan Avşar (@seyhanavsar) January 8, 2024

NE OLMUŞTU?

Halktv.com.tr muhabiri Seyhan Avşar, geçtiğimiz cuma evinin kapısına polisin dayandığını duyurmuştu.

Gazeteci Avşar hakkında uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın serbest kalması için adamlarının Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ile temasa geçtiğine dair haberinin ardından soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Avşar konu hakkında "Evime varmak üzereyken binanın önünde ve kapımda polisler olduğunu annemden öğrendim. Balkona çıkıp arayan annem ‘eve gelme kızım’ dedi. ‘Kaçacağım bir durum yok’ diyerek binaya girdim. Polisler, ‘özür dileriz bu saatte geldik ama acil sizi ifadeye çağırmamız gerekiyordu. Talimat bu yönde’ dediler. Gözaltı yapmadılar. Ama göz korkutmaya çalıştılar. Talimatı veren kim Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek. Avukatımla gidip ifade vereceğiz" demişti.

Avşar'ın yaptığı haberde, uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın serbest bırakılması için Gürlek’le temasa geçildiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu haberin yayımlanması sonrası Gürlek, habere yönelik erişim engeli başvurusunda bulundu. Aynı süreçte sahte bir erişim engeli kararı da ortaya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem