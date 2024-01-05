Gazeteci Seyhan Avşar: 'Polisler kapımda'

Gazeteci Seyhan Avşar hakkında uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın serbest kalması için adamlarının Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ile temasa geçtiğine dair haberinin ardından soruşturma başlatıldı.

"POLİSLER KAPIMDA"

Avşar, sosyal medya hesabından "Polisler kapımda. Destina’m dostlarıma emanet" paylaşımında bulundu.

"GÖZ KORKUTMAYA ÇALIŞTILAR"

Avşar bir süre sonra yeni bir açıklama yaparak; "Evime varmak üzereyken binanın önünde ve kapımda polisler olduğunu annemden öğrendim. Balkona çıkıp arayan annem ‘eve gelme kızım’ dedi. ‘Kaçacağım bir durum yok’ diyerek binaya girdim. Polisler, ‘özür dileriz bu saatte geldik ama acil sizi ifadeye çağırmamız gerekiyordu. Talimat bu yönde’ dediler. Gözaltı yapmadılar. Ama göz korkutmaya çalıştılar. Talimatı veren kim Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek. Avukatımla gidip ifade vereceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya’nın tahliye girişimi için Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'le temasa geçtiğini haberleştiren Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine erişim engeli getirilmişti.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engellenmesi için başvuran Gürlek'in talebi, "haberde kullanılan ifadelerin niteliği itibariyle kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu, haber içeriğinin talepte bulunanın şeref ve haysiyetini incitici nitelikte olduğu, haber içeriklerinin haber alma ve haber verme özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmış" ifadelerine yer verilerek kabul edildiği belirtilmişti.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Avşar, "Yazdığım haberime 12 saat dahi dolmadan erişim engeli kararı getirildi" demişti.