Türkiye, 4 yıldır konut fiyatı artışında birinci sırada! CHP'li Gürsel Tekin: Yaparsa AKP yapar, bu utanç da sizin

CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, “Konut fiyat artışlarında son dört yıldır dünya birincisiyiz. 2020 yılında başlayan dünya şampiyonluğumuz 2021, 2022 ve 2023'te devam etti; Yaparsa AKP yapar, bu utanç da sizin" dedi.

Dünyada konut fiyatlarında son 4 yıldır en çok artışın Türkiye'de yaşandığına işaret eden CHP'li Gürsel Tekin açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye, 2023’de yapılan araştırmalarda 56 ülke içinde yüzde 132,8'lik artışla ilk sırada yer aldı. Fiyatların en çok arttığı şehirler ise Ankara, İzmir ve İstanbul oldu. Ankara’daki artış yüzde 135,3, Ankara'yı yüzde 133 ile İzmir, yüzde 127,3 ile İstanbul izledi. Türkiye'de artan konut fiyatları dünya ülkelerini sürekli geride bırakıyor diyen Gürsel Tekin, 'OECD verilerine göre, Türkiye konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke konumunda bulunuyor.

Ekonomide 'Türkiye modeli' diye sattığınız hayal, dış ticaret açığını ve işsizliği füze gibi fırlattı, Türkiye, tarihinde ilk kez bu kadar derin bir yoksulluk gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Gelir dağılımı öylesini arttı ki birileri lüks konutlardan onlarca satın alırken orta sınıf, beyaz yakalılar artık ev kiralarını ödeyemez hale geldiler. İnsanlar arabalarını, ikinci el arabalarını yeni arabalarla değiştiremiyor, gençler yeni araba alamıyor" dedi.

Dolar bazında konut fiyatlarının 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak Ocak 2024 itibarıyla bin 100 dolar/m2 olduğunu kaydeden Tekin, “Küresel Konut Fiyat Endeksi'ne göre dünya genelinde konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke konumundayız. İstanbul başta olmak üzere, birçok şehirde ve ilçede ev ve daire fiyatları yurt dışındaki pek çok şehirle yarışır durumda yer alıyor. Yine zirvedeyiz ama pahalılıkta! Dünyanın en pahalı konut piyasasında Türkiye’den sonra İzlanda yüzde 173, Portekiz yüzde 169, Macaristan yüzde 152, Amerika Birleşik Devletleri yüzde 151, Lüksemburg yüzde 149, Çek Cumhuriyeti yüzde 147, Slovenya yüzde 146, Kanada yüzde 142 ve Hırvatistan yüzde 122’lik oranıyla listede yer alıyor" diye konuştu.

Tekin, ”İstiklal Caddesi 2023 yılında Avrupa’da metrekarede yıllık 2 bin 500 Euro'luk kira artışı ile 31’inci sıradan 20’nci sıraya yükselirken, bir önceki yıla göre yüzde 127 gibi şaşırtıcı bir oranda artmasıyla dikkat çekerken, dünyadaki diğer ana alışveriş caddelerindeki kira büyüme oranlarını açık ara geride bıraktı.

Satılık konut arzı hakkında bilgi paylaşan Tekin, 'Ülke genelinde 810 bin civarında satılık konut bulunuyor. Bu rakamın içinde bankadan ve icradan satışlar bulunmuyor. İlan verilen siteler üzerinden rakamlara göre: İstanbul’da 315 bin, Ankara’da 91 bin 614, İzmir’de ise 69 bin 558 civarında satılık konut bulunuyor.

Ayrıca, Türkiye’de 2023 yılının ilk altı ayında yaklaşık 47 bin tahliye davası ve yasadışı kira artışlarıyla ilgili 100 bin dava daha açıldığını belirten Tekin, “Kiracı ve mal sahibi arasında yaşanan sorunu Türkiye’nin mevcut en büyük sosyal sıkıntısı olarak görülmeli. Mal sahipleri ve kiracı arasındaki dava sayılarında sadece son bir senede yüzde 300’lük bir artış olduğuna dikkat çeken Tekin, mahkemelerin bu dava sayılarına yetişemedikleri için kitlendiğini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem