Şiddetli yağış ve fırtına deniz seviyesini yarım metre tırmandırdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağış ve fırtına etkisini artırdı.

Ertesi gün, deniz seviyesinde yaklaşık yarım metrelik yükselme meydana geldiği görüldü.

Sahil bandında bulunan ve daha önce onarım için kıyıya çekilen kayıklar, deniz seviyesinin yükselmesiyle suyun içinde kaldı.

Yaşanan olay kayıklarda herhangi bir maddi hasara yol açmadı ancak bu manzara görenleri şaşırttı.

Kaynak: İHA