Trafik onu korkutmadı, hiçbir şeye aldırış etmedi: Taksinin camından alkolle çıkan şahıs dans etti

İstanbul Bayrampaşa’da taksiye binen bir kişi, seyir halindeyken aracın camından sarkarak alkol aldı.

Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan ve sarhoş olduğu düşünülen müşteri, bir de dans ederek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

Dün saat 14.15 sıralarında Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, taksiye müşteri olarak binen bir kişi, araç seyrettiği esnada camdan dışarıya sarkarak alkol almaya başladı.

Elindeki alkol şişesiyle kilometrelerce yolculuk yapan şahıs, uzun süre dans ederek tehlikeli yolculuğu sürdürdü.

O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kişi hakkında bir cezai işlem uygulanıp uygulanmadığı hakkında henüz bir bilgi yok.

Kaynak: İHA