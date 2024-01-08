Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı
Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verildi.
Sarallar grubundan Barış Saral'ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirmesinin ardından "terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanan editörümüz Furkan Karabay’ın avukatlarının tutukluluğuna yaptığı itiraz sonucunda İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verildi.
Furkan Karabay'ın gün içinde Silivri'den serbest bırakılması bekleniyor.
HACALOĞLU: DARISI HUKUKSUZCA CEZAEVİNDE TUTULANLARIN BAŞINA
Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu, tahliye kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tutuklamanın manasız olduğunu söylemiş, yazmıştık. İstanbul 27. Asliye Ceza vermiş kararı. Darısı hukuksuzca cezaevinde tutulanların başına" ifadelerini kullandı.
Tutuklamanın manasız olduğunu söylemiş, yazmıştık. İstanbul 27. Asliye Ceza vermiş kararı. Darısı hukuksuzca cezaevinde tutulanların başına 🕊️ https://t.co/PlEAmmFTB3— hilmi hacaloğlu (@hilmihacaloglu) January 8, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem