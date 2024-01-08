Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve çevre iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak vatandaşlara tedbirli olun çağrısı yaptı.

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Erzincan ve çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgârın pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yapılan uyarıda beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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