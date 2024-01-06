Tutuklu gazeteci Furkan Karabay: 'İlk kitabım 'Gurban' sizlere emanet'

Kamuoyuna açılmış bir mahkeme tutanağını haberleştirdiği için tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, önümüzdeki günlerde çıkacak ilk kitabı 'Gurban'a ilişkin açıklama yaptı.

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Tutuklu gazeteci Furkan Karabay: 'İlk kitabım 'Gurban' sizlere emanet'

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, açık olarak görülen bir duruşma tutanağını haberleştirdiği için gözaltına alınmış, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Karabay, mahkemece tutuklanarak Marmara Cezaevi'nde götürülmüştü.

İLK KİTABI ÇIKIYOR

Tekin Yayınevi, kamuoyuna açılmış bir mahkeme tutanağını haberleştirdiği için tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay'ın ilk kitabı 'Gurban'ın yakında yayınlanacağını duyurdu.

"GURBAN ARTIK SİZLERE EMANET"

Silivri'de tutuklu bulunan Karabay, çıkacak ilk kitabı 'Gurban'a ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Karabay'ın paylaşımı şöyle:

"Hukuk, güç sahiplerinin elinde kukla olursa neler mi olur? Devlet içindeki ekiplerin kavgasını anlatmaya, mafyanın gücünün nelere yetebileceğini göstermeye çalıştığım GURBAN yakında okurla buluşacak. Dünyanın en zengin insanlarından biriyken Silivri'de kendisini dört duvarın arasında bulan birisinin sahip olduklarının nasıl el değiştirdiğini yazmaya çalıştım. Ve ilk kitabımın heyecanını, hukuksuzca hapsedildiğim Silivri'de yaşıyorum. Ne mutlu ki, ülkeye çöken karanlığa bir damla ışık olmaya çalışırken hedef oldum. Bu karanlık dağıtılana kadar da güneşle doldurduğumuz kalemimizle gerçekleri yazmaya devam edeceğiz. GURBAN artık sizlere emanet..."

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