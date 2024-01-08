Dünyada aşırı sağ yükselişte... İtalya'dan endişe verici görüntüler

Dünyada aşırı sağ yükselişini sürdürürken, İtalya'da kalabalık bir aşırı sağcı grup gösteri yaptı. Gruba herhangi bir engelleme yapılmaması dikkat çekti.

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Dünyada aşırı sağ yükselişte... İtalya'dan endişe verici görüntüler

Dünyada son dönemde aşırı sağ yükselişteyken, İtalya’dan gelen görüntüler endişelendirecek nitelikte.

Birçok Avrupa ülkesinde güvenlik ve kimlik endişelerinin yükseldiği güncel dönemde, aşırı sağ partiler yükselişe geçti.

İtalyan gazeteci Paolo Berrizzi'nin paylaştığı görüntülerde, İtalya’nın başkenti Roma’da kalabalık bir aşırı sağcı grubun düzenlediği etkinlikte Nazi selamı verildiği görüldü.

Aşırı sağcılara herhangi bir müdahale gelmemesi dikkat çekti.

İlk zaferi İtalya’da İtalya’nın Kardeşleri Partisi ve onun öncülüğündeki Giorgia Meloni kazanmıştı. Meloni, İtalya'nın faşist lider Benito Mussolini'den bu yana yönetime gelen "ilk aşırı sağcı" olmuştu.

Mussollini’ faşizmin yenilgiye uğratılmasının ardından 28 Nisan 1945 tarihinde kurşuna dizilerek infaz edilmişti.

2023 YILINDA DA AŞIRI SAĞCILAR KAZANDI

2023, dünyada aşırı sağın yükselişe geçtiği bir yıl oldu. Hollanda'da 22 Kasım'da yapılan seçimi aşırı sağcı Geert Wilders'in partisi kazanmıştı.

Arjantin’de de aşırı sağcı Javier Milei, 10 Aralık 2023'te yemin ederek göreve başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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