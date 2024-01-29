Kahramanmaraş yine sarsıldı!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
6 Şubat depremlerinin yıldönümü yaklaşırken, Kahramanmaraş’ta art arda depremler olmaya devam ediyor.
Son olarak, AFAD, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-29
Saat:09:43:00 TSİ
Enlem:38.13389 N
Boylam:37.05833 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/9synYahQU7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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