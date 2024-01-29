Kahramanmaraş yine sarsıldı!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş yine sarsıldı!

6 Şubat depremlerinin yıldönümü yaklaşırken, Kahramanmaraş’ta art arda depremler olmaya devam ediyor.

Son olarak, AFAD, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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