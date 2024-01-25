Depremde kızını kaybeden Süleyman Şah Akgöl: Bizim için zaman akmadı, ben hala o vincin başındayım, kızımı arıyorum

GERÇEK GÜNDEM - Depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçti ancak depremzedelerin yaşadıkları ve kayıplarının acısı bitmedi. Hatay Antakya’da 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank Konutları’nın müteahhiti Mehmet Özat’ın Antakya’da yaptığı evlerin neredeyse hepsi yıkılmıştı. Atatürk Caddesi ve Cebrail Mahallesi’nde bulunan Özat Apartmanları, Bilgili Apartmanı, Fatih Caddesi’ndeki Gülüm Apartmanı ve Birkent Sitesi, Özat’ın yıkılan evlerinden bazıları.

Emlakbank Konutları’nda 5 buçuk yaşındaki kızı Hanzade’yi kaybeden Süleyman Şah Akgöl yaşadıklarını, depremin birinci yıl dönümüne günler kala Gerçek Gündem’e anlattı.

“İLK İKİ GÜN HİÇ KİMSE YOKTU, AFAD YOKTU, KIZILAY YOKTU”

Antakyalı Süleyman Şah Akgöl, kızları Neslişah, Mihrimah, Hanzade ve eşiyle birlikte Emlakbank Konutları’nda ikamet ediyordu. 6 Şubat 2023 depremlerinde Emlakbank Konutları’nda, 5 buçuk yaşındaki kızı Hanzade’yi kaybeden Akgöl, o gece işinden dolayı Osmaniye’deydi. Depremden sonra Antakya’ya, çocuklarının ve eşinin yanında giden Akgöl, iki çocuğunun enkaz altında kaldığını söyledi:

“Eşimle telefonda görüştüğümüzde Mihrimah ve Hanzade’nin göçük altında kaldığını, Neslişah ile kendisinin dışarı çıktığını öğrendim. İlk iki gün hiç kimse yoktu. AFAD yoktu, Kızılay yoktu, hiçbir yardım gelmedi. Sadece Mersin İtfaiyesi vardı ilk günden itibaren. Kardeşim, kendi çalıştığı 45 kişilik ekibiyle geldi.”

“BÜYÜK KIZIM MİHRİMAH’I 96’NCI SAATTE ENKAZDAN ÇIKARDIK”

Büyük kızı Mihrimah’ı 96’ıncı saatte enkaz altından çıkarabildiklerini söyleyen Akgöl, “Sosyal medyada diğer kızım Hanzade’nin Adana’da ve Mersin’de hastanede olduğuna dair paylaşımlar yapılıyordu. Hatta eşimi hemşire olduğunu iddia eden birisi aradı. Bize Hanzade’yle konuştuğunu söyledi. Sosyal medyada dönen haberler yüzünden biz Hanzade’nin enkazdan çıktığını varsayıp onu tekrar tekrar arama moduna girmedik. Ancak biz Adana’ya giderken eşim geri dönmek istedi” dedi.

“BUNUN BEDELİNİ BEN ÖDEDİM, KIZIM ÖDEDİ”

Akgöl, Antakya’ya geri döndüklerinde ise Hanzade’nin cansız bedeninin kardeşi tarafından çıkarıldığını söyledi. Beş buçuk yaşındaki Hanzade, depremin altıncı gününde, akşam saatleri çıkarılabilmişti enkazdan.

Emlakbank Konutları’nda yaşayan 430 kişiden 370 kişi hayatını kaybetti ve hala bulunamayan cenazeler, kayıplar var. Hayatın kendileri için artık devam etmediğini söyleyen Akgöl, “Biz evladımızı koyduk toprağa. Bugün sosyal devlet olgusu oturmamış bu millette para kazanma hırsı hep galip geldiği için o binaları yapan müteahhitler de betonun kalitesini bozarak, demirden çalarak zimmetlerine para geçirdi. Bunun bedelini ben ödedim, kızım ödedi” diye konuştu.

“BİR YIL GEÇTİ AMA BEN HALA O VİNCİN BAŞINDAYIM, HALA KIZIMI ARIYORUM”

Akgöl, depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen hala kendileri için hiçbir şey değişmediğini söyledi:

“Bir yıl geçti ama ben hala o vincin başındayım ben hala kızımı arıyorum. Eşim de diyor ki ben de hala salonda koltukta oturuyorum. Bu zaman bizim için akmadı, hayat devam etmedi. Hayatımızı devam ettirebilmek için para kazanıyoruz sadece, hepsi bu.”

“BU BENİM KIZIMI YAŞATACAK”

Kaybettiği kızı Hanzade adına bir dernek kurulacağını belirten Akgöl, derneği bir sene içinde kurmayı düşündüklerini ifade etti:

“Biz bugün Hanzade için alacağımız tüm tazminatı ve devletin bize verdiği mevduatla onun adına dernek kuracağız. Hanzadenin eliyle birilerine uzanabilmek için tüm parayı oraya bağışlayacağız. Derneğin ismi Hanzadiş olacak. Biz gönüllü ekibi olarak yaşanabilecek herhangi bir afette orada olup müdahele etmek istiyoruz. AHBAP 6 Şubat’ta nasıl burada olduysa biz de yarın olabilecek herhangi bir depremde orada olacağız, Hanzadiş burada diyecekler. Bu benim kızımı yaşatmaya yeter bir duygu olacak.”

Kaynak: Gerçek Gündem