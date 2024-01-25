MSB duyurdu: Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı, uçakta hasar olduğu açıklandı

MSB, Kayseri'de bir eğitim uçağının acil iniş yapmak zorunda kaldığını ve uçakta hafif hasar meydana geldiğini açıkladı. Personelin durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
><

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı.

Açıklamada uçakta hafif hasar olduğu belirtildi.

MSB’den yapılan açıklamada, "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Milli Savunma Bakanlığı Uçak Kayseri
Son Güncelleme:
Kara kara düşünüyorlar! FOX TV bile şaşkın... Kızıl Goncalar raporu şaşırttı Kara kara düşünüyorlar! FOX TV bile şaşkın... Kızıl Goncalar raporu şaşırttı
Nurettin Yıldız'ın skandal sözlerine tepki yağdı: İslam’ın yaş haddi yoktur, büluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir Nurettin Yıldız: İslam’ın yaş haddi yoktur, büluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir
Esenyurt’ta eski eşini bıçakla yaralayan erkek, intihar etti Esenyurt’ta eski eşini bıçakla yaralayan erkek, intihar etti
Sırp suç örgütü üyesinin İstanbul'da cinayeti Sırp suç örgütü üyesinin İstanbul'da cinayeti
Limonun en değerli yeriymiş... Ne suyu ne kabuğu! Hiç bilmiyorduk Limonun en değerli yeriymiş... Ne suyu ne kabuğu! Hiç bilmiyorduk
MSB duyurdu: Bedelli askerlik yerleri belli oldu MSB duyurdu: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da yeni anket: Mansur Yavaş - Turgut Altınok yarışında son durum ortaya çıktı Mansur Yavaş - Turgut Altınok yarışında son durum ortaya çıktı
Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi Ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi
Çiğ et yediği videolarıyla fenomen olan Dr. Güleç: İngiltere'den dönüyorum, Türkiye'de acil hekimi olacağım Çiğ et yediği videolarıyla fenomen olan doktor, yerleşeceği şehri açıkladı
Kaza geçiren Belçim Bilgin: "Adımı değiştirmeyi düşünüyorum" Kaza geçiren Belçim Bilgin: "Adımı değiştirmeyi düşünüyorum"
SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu? Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu?