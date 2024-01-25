MSB duyurdu: Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı, uçakta hasar olduğu açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı.

Açıklamada uçakta hafif hasar olduğu belirtildi.

MSB’den yapılan açıklamada, "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir" denildi.

Kayseri'de acil iniş yapan uçağımız ile ilgili açıklama.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/b6jCEhhQPO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem