Sırp suç örgütü üyesinin İstanbul'da cinayeti

Skaljeri suç örgütü üyesi Risto Mijanovic'in öldürülmesine ilişkin açılan davaya yeni görüntüler eklendi. Mijanovic’in farklı isimlerle İstanbul'a girdiği tespit edildi ancak çıkış kaydı bulunamadı.

Sırp suç örgütü üyesinin İstanbul'da cinayeti

Uluslararası Sırp 'Skaljeri' suç örgütünün üst düzey üyelerinden Risto Mijanovic'in İstanbul'da öldürüldüğü iddiasıyla açılan dava, İstanbul 40’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul’da görülen davada Risto Mijanovic’i Zekeriyaköy'deki villada öldürmekle suçlanan Zeljko Bojanic ile Radoje Zivkavic, tutuklu yargılanıyor. Karadağ İstihbaratına göre Risto Mijanovic, 9 Kasım 2020'de rakip çete olan 'Kavacki' suç örgütü tarafından kaçırılarak öldürüldü. Ancak cesedi bulunamadı. Davada tutuklu yargılanan Zeljko Bojanic'in avukatı Ersan Şen'in "Risto Mijanovic'in nerede öldürüldüğü, nasıl öldürüldüğü, öldürüldüyse cesedinin nerede olduğu" sorularına yanıt verilmedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU TARTIŞMA KONUSU OLDU, MAHKEME YENİSİNİ İSTEDİ

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; Risto Mijanovic'in elleri bağlanmış halde iki fotoğrafının çekildiği ve öldürüldüğü iddia edilen evde mahkeme heyeti tarafından 6 Kasım'da keşif yapılarak bilirkişi raporu hazırlandı. Ancak raporda yer alan bazı detaylar mahkemede tartışma konusu oldu. Risto Mijanovic'in öldürüldüğü iddia edilen yerin zeminindeki fayanslar ile bilirkişi raporunda yer alan fotoğraftaki zemin fayansları birbiriyle örtüşmüyor. Bunun üzerine mahkeme, bilirkişi raporunun incelenerek yeniden hazırlanmasına karar verdi.

Sırp suç örgütü üyesinin İstanbul'da cinayeti - Resim : 1

İLK OLARAK 2018'DE TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Öldürüldüğü iddia edilen Risto Mijanovic’in yeni görüntüleri de dava dosyasına girdi. Buna göre Risto Mijanovic’in Türkiye'ye ilk olarak 06.10.2018 tarihinde Atatürk Havalimanı’ndan giriş yaptığı tespit edildi. Ancak çıkış görüntüleri tespit edilemedi.

Risto Mijanovic, iki yıl sonra bu kez farklı bir pasaportla Zvjezdan Celebic ismiyle, 15.08.2020 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldi. Mijanovic'in çıkışına dair bir kayıt yine tespit edilemedi.

Risto Mijanovic, yine Zvjezdan Celebic ismiyle, 4 gün sonra 19.08.2020 tarihinde bir kez daha İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Çıkış kaydı bulunmayan Risto Mijanovic'in, bu kez iki hafta sonra 3.09.2020'te, yine aynı kimlikle bir kez daha Zvjezdan Celebic ismiyle İstanbul Havalimanı’ndan giriş yaptığı tespit edildi.

Risto Mijanovic, son kez konutundan ayrılırken 09.11.2020 tarihinde görüntüleniyor. Aynı tarih Risto Mijanovic'in, Zeljko Bojanic ile Radoje Zivkavic tarafından Zekeriyaköy'de bir villada öldürüldüğü tarih olarak kayda geçiyor. Ancak villada yapılan araştırmalarda ve bahçesinde yapılan kazılarda bugüne kadar Risto Mijanovic'e ait ceset bulunamadı.

İstanbul'da bir villada işkenceyle öldürülmüştü: Sırp suç örgütü üyesi hakkındaki davada yeni kararİstanbul'da bir villada işkenceyle öldürülmüştü: Sırp suç örgütü üyesi hakkındaki davada yeni kararGüncel
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