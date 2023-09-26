İstanbul'da bir villada işkenceyle öldürülmüştü: Sırp suç örgütü üyesi hakkındaki davada yeni karar

Sırp "Skaljeri" suç örgütü üyesi Risto Mijanovic'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Zeljko Bojanic, tutuksuz sanıklar Hakan Kaptan ve Milan Vujotic ile taraf avukatları katıldı.

Başka suçtan tutuklu sanık Radoje Zivkovic ise SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, maktule işkence edildiğine ilişkin görüntüler bulunan Zekeriyaköy'deki villada keşif yapılmasına karar verdi.

Heyet, maktul Mijanovic'e ait fotoğraflar, Zıvkovic'den ele geçirilen dijital materyallerdeki fotoğraflar ile Mijanovic'in Kasım 2020'de ikametinden ayrılırken tespit edilen görüntüler, Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye girişi sırasında belirlenen görüntülerdeki kişinin aynı olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan (ATK) rapor alınmasını kararlaştırdı.

Tutuklu sanık Zeljko Bojanic'in mevcut halinin devamına karar verip diğer tahliye taleplerini reddeden heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Eylül 2022'de, "Kavacki" suç örgütüne mensup kişilerin, "Skaljeri" suç örgütünün üst düzey konumundaki üyesi Risto Mijanovic'i Uskumruköy'deki bir restorana çağırdıkları ve buradan kaçırdıkları anlatılıyor.

Suç örgütü mensuplarının, Mijanovic'i, restorana yakın mesafedeki sanık Zeljko Bojanic'e ait villaya götürdükleri aktarılan iddianamede, Mijanovic'in el ve ayaklarını bağlayıp, ağzı bantlı şekilde eziyet ettikleri ve daha sonra öldürüp ortadan kaldırdıkları ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklardan Hakan Kaptan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar, sanık Zeljko Bojanic'in de "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 4 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Radoje Zivkovic ve Milan Vujotic'in ise "eziyet", "birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra 4 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: AA