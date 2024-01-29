Gazeteci Gündoğdu okullarda Ülkü Ocakları'nın yuvalanmasını anlattı, ülkücülerin hedefi oldu: 'Uzatırsam beni vururlar'

Gazeteci Ozan Gündoğdu, geçen gün katıldığı bir televizyon programında Ülkü Ocakları’nın okullarda nasıl yuvalandığını anlattı.

Gündoğdu, Ankara’da bir okula Ülkü Ocakları’ndan gelinerek çocuklara birçok şey anlatıldığını aktardı. Söz konusu yayının ardından Ülkücü kökenli kişiler sosyal medyadan Ozan Gündoğdu’yu hedef aldı.

Kendisine yönelik kullanılan, “Sen kim oluyorsunda Ülkü ocakları ile Maraş olayını birbirine bağdaştırıyorsun. Okullarda Ülkü ocaklarının program yapması neden zoruna gidiyor. Ülkü ocakları vatanını milletini seven, atasına ailesine saygılı nesil yetiştirir zoruna giden nedir” ifadelerini sosyal medyadan alıntılayan Gündoğdu, “Çocuğun dayısını Maraş’ta katletmişler, 40 yıl sonra dayısı katledilen çocuğa okulda bozkurt işareti yaptırıyorlar. Babanın siniri bozuk, okula göndermem çocuğu diyor. Anne ağlayarak beni arıyor. Ben de Ülkü Ocakları’nın bir devlet okulunda çocuklarla ne işi var diyorum. Özel okulları böyle böyle büyütüyorsunuz diyorum. Eğer kaldıysa makul bir ülkücü dediğime hak verir. Fakat memlekette makulü ara ki bulasın…” diye yazdı.

'UZATIRSAM VURURLAR BENİ'

Paylaşımının devamında “Bu memleketin çocukları, anneleri babaları, çocuklarını Ülkü Ocakları’na teslim etmek zorunda mı?” diye soran Gündoğdu, daha önce de Sinan Ateş dosyasının savcısı ile bir başsavcıyı 'FETÖ'cülükle suçlayan Orhun Haber isimli sosyal medya hesabının "FOX Tv ekranlarından uydurmaca hikaye ile dünyanın en büyük gençlik teşkilatı olan Ülkü Ocaklarına yönelik kara propaganda yapan Ozan Gündoğdu’ya soruyoruz! Aşağıdaki çalışmalardan hangisi seni rahatsız etti? Çocuklarımızı her fırsatta güzellemeler yaptığın Terörist Selahattin Demirtaş’a teslim edip devlete karşı silah mı tutturacaktık?" paylaşımını alıntılayarak şunları kaydetti:

“Bu konuya ilişkin son mesajım çünkü uzatırsam vururlar beni. Bunun için bir torbacı kurşununa kurban gitmek istemem... Tek soru; okulda “herhangi bir siyasi partinin” gençlik örgütünün ne işi var? Anlama zorluğuna karşı bir daha vurgulayayım; “Herhangi bir siyasi partinin”…”