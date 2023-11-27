Sinan Ateş dosyasına bakan savcıyı hedef gösterdiler: Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı

Geçtiğimiz yıl Ankara Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, uzun bir süre gündemde kalmıştı.

Ateş’in cinayetine ilişkin yapılan soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi olduğu öne sürülen Eray Özyağcı ile Ülkü Ocakları eski yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Avukat Serdar Öktem’in de bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı.

Olay sonrası tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Demirbaş’ın, eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un zaman zaman kullandığı evde olduğu ortaya çıkmış, Demirbaş’ı sakladığı iddia edilen Kılavuz’un da polisle tartıştığı iddia edilmişti. Kılavuz hakkında “cinayete yardım” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı da anlaşılmıştı.

Sinan Ateş suikastında görevli savcı ile Ankara Başsavcısı Ahmet Akçay, Orhun Haber isimli bir site tarafından, FETÖ'cü olmakla suçlanmıştı.

Orhun Haber yöneticisi olduğu öğrenilen iki isim, başsavcı ve vekilinin hedef gösterdiği için gözaltına alınmıştı.

sitenin yöneticileri oldukları öne sürülen Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder ve kardeşi Servet Ejder tutuklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem