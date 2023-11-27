"Emsal oluşursa tüm Türkiye'de yapacaklar" | Hatay'da tapulara SMS ile el konuluyor: Mahallesinde yaşamak isteyen devlete para verecek

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un AKP ve MHP tarafından kabul edilmesiyle ilk rezerv yapı alanı ilan edildi. Türkiye’de ilk rezerv alanı ilan edilen bölgeler, Kahramanmaraş depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ve Defne ilçeleri oldu.

EL KONULAN MAHALLELER ARASINDA CEBRAİL, GAZİ, ARMUTLU VE CUMHURİYET MAHALLERİ DE VAR

Antakya ve Defne’de yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı mahallere el konuldu. 207,35 hektar büyüklüğe sahip alan hasarlı ve hasarsız yapılarla birlikte komple rezerv ilanı edildi.

Antakya ve Defne’de el konulan 8 mahalle Akdeniz Mahallesi, Armutlu Mahallesi, Elektrik Mahallesi, Cebrail Mahallesi, Akevler Mahallesi, Gazi Mahallesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi.

HATAY BAROSU ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYON BAŞKANI ECEVİT ALKAN: “VATANDAŞIN ADINA OLAN TÜM TAŞINMAZLAR HAZİNEYE TESCİL EDİLECEK”

Gerçek Gündem’e konuşan Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Ecevit Alkan, rezerv ilanı edilen bölgedeki tüm taşınmazların 6306 sayılı Kanunun 6/A maddesi gereği hazineye veya kentsel dönüşüm adı altında tescil edileceğini söyledi. Alkan, bu uygulamanın sonucunda ise yapıların satılacağını ve bölgeye imar planı yapılacağını ifade etti.

Alkan, “Vatandaşın adına olan bütün taşınmazlar hazineye tescil edilecek. Devlet orada yaşayan vatandaşlara, ‘Senin bu uygulamadan önce 100 TL’lik malın vardı, bizim yaptığımız masraf 250 TL. Bana 150 TL borcun var. Ödersen buradan yer alabilirsin, eğer ödeme gücün yoksa 100 TL’ni al ve buradan git’ diyecek” diye konuştu.

SAĞLAM OLAN EVLER DE YIKILACAK

Antakya ve Defne’de rezerv alanı ilan edilen 8 mahallede yaşayanlar veya o alanda sağlam evi olanların ise evleri yıkılacak. Avukat Alkan, Hatay Barosu olarak dava açacaklarını söyledi ve ekledi:

“Tescil olduktan sonra orada yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok derken hukuksal anlamda demiyorum. Hazine adına tescil işlemlerine itiraz dava süreçleri açık. Burada zaten çok yoğun talep var, buna itiraz etmek ve dava açmak yoluna gidilecek.”

“TESCİL İŞLEMLERİNİN BAŞLADIĞINA DAİR DUYUMLAR ALIYORUZ”

Tescil işlemlerinin başladığına dair duyumlar aldıklarını söyleyen Avukat Alkan, “Şu an insanların kapılarına tescil için gidildiğini duyuyoruz. İşlemler başlatıldı, Tapu İl Müdürlüklerine yazıların gönderildiğinin haberini alıyoruz. Elimde resmi bir belge yok ama bu yönde SMS mesajları alıyoruz” dedi.

SADECE SMS GÖNDERİLEREK VATANDAŞLARIN TAŞINMAZLARINA EL KONULUYOR

Hatay’da Samandağ Tapu Müdürlüğü’nde taşınmazı olan Hataylı bir depremzedeye sadece SMS yani kısa mesaj gönderilerek taşınmazına el konulduğu söylendi. Mesajda, “Adınıza kayıtlı taşınmaz üzerinde Samandağ Tapu Müdürlüğü’nde 12*** sıra no ile 6306 sayılı Kanunun 6/A maddesi uyarınca hazineye devir işlemleri yapılmaktadır” denildi.

Avukat Alkan, buna benzer mesajların birçok kişiye gelmeye başladığını söyledi.

“HATAY’DAKİ KOŞULLARI KULLANIYORLAR”

Hataylılara yapılan bu uygulamanın Türkiye’nin her yerinde uygulanacağını belirten Alkan, hükümetin Hatay’daki koşulları kullandığını söyledi:

“Hatay’da insanların çok acil barınma ihtiyacı var, bunu kullanıyorlar. Buna bir emsal oluştururlarsa bunun tüm Türkiye geneline yayacaklarını değerlendiriyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem