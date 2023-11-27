HEDEP yerel seçim startını verdi

Siyasi partilerde, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için hazırlıklar başladı.

31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler için kurulacaklar sandıklar için adaylar ve ittifaklar üzerine tartışmalar yürütülüyor.

Yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenen Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi(HEDEP), adaylık başvurularını başlattı.

Yeni Yaşam'dan alınan habere göre, belediye eş başkanlığının yanı sıra belediye meclis üyeliği için de başvurular alınacak. Başvuru yapmak isteyenler, il ve ilçe örgütlerinde kurulacak komisyonlara başvuruda bulunabilecek. Başvurular 10 Aralık’a kadar devam edecek.

Adayların belirlenmesi için her il ve ilçede sandık kurulacak. Parti üyeleri, geçmiş dönemde görev almış yöneticiler, aileler ve demokratik kitle örgütleri de oy kullanabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem