Özel ve İmamoğlu eşleriyle Atatürk filminin 2. bölümünü izledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Atatürk filminin ikinci bölümünü bu akşam İstanbul’da bir AVM’de izledi. Özel, gösterimde çekilmiş fotoğrafları X hesabından paylaştı.

Özel’in paylaşımı ise şöyle:

“Eşim Didem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve değerli Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte bu çok özel günde Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği “Atatürk” filminin 2'nci bölümünü özel gösterimde izledik.”