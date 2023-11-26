Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefonda görüştü.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail saldırılarının karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etti.

Erdoğan, İran ve Türkiye’nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede liderler, Türkiye’de düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi’nin hazırlıkları ve gündemi ile ilgili de görüş alışverişinde bulundular.