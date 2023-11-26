İsrail'den ateşkes sonrası saldırıya onay

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtildi. Netanyahu da Gazze'nin kuzeyine gitti.

İsrail'den ateşkes sonrası saldırıya onay

İsrail'in, Hamas ile arasındaki geçici ateşkes anlaşmasının sona ermesinin ardından Gazze'ye saldırıları sürdüreceği açıklandı.

İsrail ordusunun sosyal medya hesaplarından Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve 2 İsrailli üst düzey komutanın bir belge üzerinde çalıştığını gösteren fotoğraf paylaşıldı.

AA'nın haberine göre paylaşımda, Halevi'nin 4 günlük "insani aranın" sona ermesinin ardından İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı planını onayladığı kaydedildi.

NETANYAHU GAZZE'NİN KUZEYİNE GİTTİ

Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Gazze'nin kuzeyine giderek burada İsrail askerleriyle görüştü. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan görüntülü paylaşımda, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, "Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak" ifadelerini kullandı. Netanyahu, bu açıklamasıyla Gazze'de çatışmalara verilen "insani aranın" ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlattığı saldırılara Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında cuma sabahından itibaren 4 gün "insani ara" verilmişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 14 bin 854 kişi hayatını kaybetti.

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