Yemen açıklarında İsrailli şirketin gemisi kaçırıldı: Mürettebat içinde iki Türk kaptan var

Yemen'in Aden şehri açıklarında İsrail bağlantılı bir geminin kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganlarca ele geçirildiği bildirildi. Gemide 2 Türk mürettebatın da bulunduğu açıklandı.

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Yemen açıklarında İsrailli şirketin gemisi kaçırıldı: Mürettebat içinde iki Türk kaptan var

Yemen'in Aden şehri açıklarında İsrail bağlantılı bir tankerin, kimliği belirlenemeyen saldırganlarca ele geçirildiği bildirildi.

İstihbarat şirketi Ambrey'in yaptığı açıklamaya göre, İsrailli Zodiac Maritime Şirketine şirketi tarafından işletilen "Central Park" adlı tanker, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldı.

Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, geminin alıkonulduğunu teyit etti. Yetkili geminin petrol taşıdığının düşünüldüğünü söyledi.

GEMİNİN KAPTANI TÜRK

Tankeri işleten şirket Zodiac'tan yapılan açıklamada ise, ise tankerin "fosforik asit yüklü" olduğu belirtildi. Açıklamada saldırı "şüpheli bir korsanlık olayı" olarak nitelendirildi, gemide çok uluslu 22 mürettebat bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan geminin kaptanı ve 4. kaptanının Türk olduğu öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre ise gemide görev yapan Türk mürettebatın Aydın Hasırcı (kaptan) ve Okan Yüksel (4. kaptan) olduğu belirtildi.

Geçen hafta da Kızıldeniz'de bir kargo gemisi Husiler tarafından kaçırılmıştı.

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