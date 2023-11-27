Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert sözler: Çetesiyle birlikte uluslararası mahkemede hesap vermelidir

Antalya'da, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlendi.

Kurtulmuş, özellikle Filistin sorununa dikkat çekerek, İsrail ve Netanyahu hakkında sert söylemlerde bulundu.

Meclis Başkanı İsrail Başbakanı için, "Netanyahu ve çetesi Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde mutlaka ve mutlaka hesap vermelidir. Bunun içinde uluslararası camia her türlü hazırlığını yapmalı ve Filistin halkıyla dayanışma içinde olmalıdır" dedi.

Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

Bugün dünyada yaşadığımız sistemik dağınıklığın en açık ve kahredici göstergesi şu anda Filistin'de devam eden, Filistin halkına karşı sürdürülen, artık soykırım boyutlarına varmış olan açık bir katliamdır. Ne yazık ki dünyayı yöneten ülkelerin bir kısmı başta ABD olmak üzere, batılı ülkeler böylesi açık bir katliama dahi taraf tutarak, katliamı yapana karşı, 'sen katliam yapıyorsun' demek insanlığını gösterememektedir. Tam tersine bu katliamın karşısında sessiz, kör ve sağır olarak kalmayı tercih ediyorlar. Aynen Srebrenitsa katliamında yaptıkları gibi Gazze'de yaşananları da görmüyorlar, duymuyorlar ve anlamamazlıktan geliyorlar. Bunun da ötesinde mazlumun yanında durmak yerine zalimin sırtını sıvazlıyor, zalimin arkasında duruyor ve onun gücünü artırıyorlar.

Filistin'deki devam eden mesele hepimizin yüreklerini sızlatıyor, insanlığın bittiği yerde olduğumuzu görüyor, bu noktada konuşmaktan bile utandığımızı ifade etmek zorunda kalıyoruz. 50 gün boyunca süren dünyanın en işgalinin en ağır insanlık dışı saldırılarının, katliamının, soykırım boyutlarına varmış olan bir devlet terörünün karşısında; her 10 dakika da bir çocuğun öldürüldüğü bir insanlık dramı karşısında maalesef insanlık hiçbir şey yapamamaktadır. İnsanlıktan ara vererek başlattıkları bu katliamı şimdi insani ara sözleriyle bir şekilde geçiştirmeye çalışıyorlar. Ümit ediyoruz ki acil ateşkesin kalıcı hale gelmesi mümkün olsun. Ümit ediyoruz ki sadece geçici olarak insani yardımların ulaştırılması değil, Gazze'nin yeniden imarının gerçekleşmesi mümkün olsun.

'İŞGALCİLER GASP ETTİKLERİ YERLERDEN BİR AN EVVEL ÇIKARTILMALI'

Filistin sorununun kalıcı olarak çözülebilmesi için 3 temel meselenin uluslararası camia tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmesinin ve sonuç alınmasının şart olduğuna inanıyoruz. Bunlardan birincisi; başkenti Kudüs olan, tam manasıyla hür, egemen ve toprak bütünlüğü sağlanmış olan Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da barış olmayacaktır. İkincisi; Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarının korunması uluslararası camia tarafından garanti altına alınmalıdır. Üçüncüsü ise; yerleşimciler adı altında böyle şık bir tabirle ifade edilen Yahudi yerleşimcilerin yani işgalcilerin gasp ettikleri yerlerden bir an evvel çıkartılması ve oranın asıl sahipleri olan Filistinli kardeşlerimizin oraya yerleştirilmesi esastır.

'ULUSLARARASI CAMİA FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALI'

Uluslararası camia bütün uluslararası platformları kullanarak Filistin meselesinin çözümünde üzerine düşen gayreti göstermelidir. Bu zulmü yapanların yanına kar kalmayacaktır. Aynı Srebrenitsa katliamını yapan katiller nasıl Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde hesap verdiyse; Netanyahu ve çetesi Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde mutlaka ve mutlaka hesap vermelidir. Bunun içinde uluslararası camia her türlü hazırlığını yapmalı ve Filistin halkıyla dayanışma içinde olmalıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem