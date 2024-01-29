Kandilli duyurdu: Kahramanmaraş'ta bir deprem daha!

Kahramanmaraş'ın Yolboyu-Pazarcık mevkiinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
Kandilli duyurdu: Kahramanmaraş'ta bir deprem daha!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, 3,4 büyüklüğünde bir deprem geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Yolboyu-Pazarcık mevkiinde meydana gelen depremin derinliği, 5,2 kilometre olarak açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deprem Kahramanmaraş Kandilli Rasathanesi
Son Güncelleme:
TRT1 dizisinde değişim! Teşkilat dizisine flaş bir oyuncu daha katılıyor TRT1 dizisinde değişim! Teşkilat dizisine flaş bir oyuncu daha katılıyor
Tahta kaşık kullanırken dikkat! Tehlikeyi birçok kişi görmezden geliyor Tahta kaşık kullanırken dikkat! Tehlikeyi birçok kişi görmezden geliyor
İsmi Ordu Belediye Başkanlığı için geçiyordu: Eski bakan CHP’yi reddetti İsmi Ordu Belediye Başkanlığı için geçiyordu: Eski bakan CHP’yi reddetti
Gazeteci Gündoğdu okullarda Ülkü Ocakları'nın yuvalanmasını anlattı, ülkücülerin hedefi oldu: 'Uzatırsam beni vururlar' Gazeteci Gündoğdu Ülkü Ocakları'nın yuvalanmasını anlattı, ülkücülerin hedefi oldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekti, 'İYİ Parti adayı' yüzde 3'ü göremedi İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark dikkat çekti, 'İYİ Parti adayı' yüzde 3'ü göremedi
Fatih Altaylı tarih ve oran verdi: Emekliye bir zam daha yapılabilir Emekliye bir zam daha yapılabilir
Bir ayrılık daha... Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor
Aldatmak akıllarına bile gelmiyor: En sadık 5 burç açıklandı Aldatmak akıllarına bile gelmiyor: En sadık 5 burç açıklandı
Motorine zam geliyor! 1 liranın üzerinde... Motorine zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli