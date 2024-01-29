Kandilli duyurdu: Kahramanmaraş'ta bir deprem daha!
Kahramanmaraş'ın Yolboyu-Pazarcık mevkiinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, 3,4 büyüklüğünde bir deprem geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Yolboyu-Pazarcık mevkiinde meydana gelen depremin derinliği, 5,2 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 29, 2024
YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) https://t.co/1SKeDBWROS
29.01.2024, 12:31:55 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.2 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: