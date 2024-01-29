Eski istihbaratçıdan korkutan uyarı: 'Türkiye'deki IŞİD'liler toparlandı, benzer saldırılar seçime kadar devam edecek'

İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının ardından değerlendirmede bulunan eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, seçime kadar saldırıların artabileceği uyarısında bulundu.

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Eski istihbaratçıdan korkutan uyarı: 'Türkiye'deki IŞİD'liler toparlandı, benzer saldırılar seçime kadar devam edecek'

İstanbul’un ilçesi Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen silahsaldırıda Tuncer Murat Cihan isimli yurttaş hayatını kaybetti. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Seçime kadar saldırılar devam edecektir, iş yavaş yavaş kızışacak” iddiasında bulundu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının ardından yaptığı açıklamada “30 ayrı yere baskın düzenledi, 47 şüpheli gözaltına alındı. 2 zanlı yakalandı. İkisi de yabancı uyruklu. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı. DEAŞ’lı olduklarını değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

'SEÇİME KADAR SALDIRILAR DEVAM EDECEKTİR'

10Haber’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, kiliseye yapılan saldırıyı değerlendiren eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin “Seçime kadar saldırılar devam edecektir, işler yavaş yavaş kızışacak” görüşünü öne sürdü.

IŞİD’in saldırıyı üstlenmesiyle benzer saldırıların önümüzdeki dönemde de olabileceğine dikkat çeken Pekin “Hakurk ve Metina’daki üs bölgelerine PKK baskınları bunun işaretini veriyordu. Biri PKK, diğeri IŞİD, ama bunlar birbirini tetikliyor. Türkiye içinde IŞİD’in birtakım faaliyetlerde bulunacağı değerlendiriliyordu. Bu seçime kadar devam edecektir, sonrasında ne olur bilemiyorum. Bu işler yavaş yavaş kızışacak” dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ IŞİD KARARGAHLARI TOPARLANIYOR'

Türkiye’deki IŞİD’lilerin son dönemde toparlandığını vurgulayan Pekin şunları söyledi:

“Son dönemde bazı IŞİD karargahları toparlanıyor. Türkiye’de epey yer ettiler. Bu şekilde bir eylem yapacak duruma geldiler. ‘Türkiye’deki elçilikler, mabedler korunamıyor meselesi gündeme gelebilir.’ IŞİD ile mücadelede Türkiye’nin önünü açmaya çalışan bir hamle de olabilir. Türkiye’nin IŞİD’e yönelik faaliyetlerde bulunması gündeme getirilebilir. Bu saldırıyı IŞİD’e kim yaptırdı ona bakmak lazım. Saldırı Türkiye’ye ‘Irak’ın kuzeyinde sen birtakım eylemler yapıyorsun, ama senin kendi içinde teröristler var, onlara bakman lazım’ mesajı da taşıyor olabilir.”

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Silah Saldırı Sarıyer İstanbul IŞİD
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