İmamoğlu - Kurum yarışında yeni senaryolar: 'Erdoğan başarmak üzere'

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yaklaşık iki ay kala siyasi partiler, başta büyükşehirler olmak üzere aday belirleme süreçlerini hızlandırdı. Yarışın İstanbul ayağında AKP, mevcut CHP'li başkan Ekrem İmamoğlu'na karşı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u sahaya sürdü. Kazananı belirleyeceği öne sürülen İYİ Parti ve DEM Parti'de ise henüz belirsizlikler yerini koruyor.

Ana muhalefet partisiyle ittifakını cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sonrası sonlandıran İYİ Parti'nin kendi adayını çıkaracağı kesin gibi. DEM Parti ise son günlerde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın sözleriyle kendini yeni bir tartışmada bulmuş durumda:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz."

Uzmanlar, DEM Parti'nin kendi adayını çıkarması durumunda muhalefetin yıllar sonra, 2019'da zafer kazandığı megakentin iktidar saflarına geçmesinin neredeyse kesin olduğu görüşünde.

Bu isimlerden biri de, MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar.

'İMAMOĞLU'NUN ALEYHİNE BİR DURUM YARATIR'

VOA Türkçe'ye verdiği demeçte son araştırmalarında İmamoğlu'nu Kurum'un 4,5 puan önünde bulduklarını vurgulayan Sencar, 2019 seçimlerinde yüzde 54 oyla başkan seçilen İmamoğlu'nun bu oylardan 11 puanını o dönem HDP'ye oy veren DEM seçmeninden, 9'unu da İYİ Parti seçmeninden aldığını belirterek, özellikle Başak Demirtaş'ın adaylığının CHP adayının aleyhine bir durum yaratacağının altını çizdi.

Sencar, devamında şunları kaydetti:

'BU İKİ ADAY ERDOĞAN'I HEDEFİNE ULAŞTIRIR'

"Bu seçimde hem İYİ Parti hem de Zafer Partisi aday çıkaracak. İYİ Parti'nin adayı kim bilmiyoruz ama güçlü bir isim olursa 7 puandan 5'ini alır. DEM Partisi'nin yaklaşık 11 puan oyu var. Başak Demirtaş da onun 9'unu alır. Bu durumda açık olan bir şey var. Başak Demirtaş aday çıkartılırsa ve parti arkasında durursa Ekrem Bey seçimi kaybeder. O ilan edildiği anda Murat Kurum 'seçimi kazandım' havasına girecektir. Ahmet Türk gibi Başak Demirtaş da Kürt seçmende karşılık buluyor. Bu iki aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedefine ulaştırır.

'ERDOĞAN BU KEZ DE İYİ PARTİ VE DEM PARTİ'NİN İSTANBUL'DA ADAY GÖSTERMESİNİ BAŞARMAK ÜZERE'

Erdoğan iki kez İmamoğlu'na kaybetti, bu kez yenerek rövanşı almak isteyecek. Çünkü sokaktan geliyor. Ve delikanlılık raconunda rövanşı almak, rakibini alaşağı etmek çok önemlidir. Görülüyor ki cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu adaylaştırarak muhalefeti dizayn eden Erdoğan, bu kez de İYİ Parti ve DEM Partisi'nin İstanbul'da aday göstermesini başarmak üzere."