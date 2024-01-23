İsmail Saymaz: Konuştuğum DEM Partili, 'Daha önemli bir hamle gelebilir' dedi

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" şeklindeki ifadesi, son günlerin en tartışılan konularından biri.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, gelişmeyle ilgili olarak DEM Partili iki kişiyle konuştuğunu belirtti. Birinin, Demirtaş'ın kararının DEM Parti'yi zora soktuğunu belirttiğini aktaran Saymaz, bu kişinin şunları söylediğini aktardı:

"Tabanımızda zaten ittifaka karşı güçlü bir muhalefet var. Hem yaz boyu süren tartışmalar nedeniyle hem de Kılıçdaroğlu'nun davranışlarından ötürü. Şimdi bu şuna dönüşecek: 'Adayınız hazırdı, niyet de beyan ettik, siz göstermediniz.' Bu, partiyi zora sokacak bir hamle."

"Kurullarımızda aday çıkarma yönünde güçlü bir eğilim var. Halkımız da öyle istiyor. Devlet ve iktidar da kaşıyor. İttifaksız kalmamızı teşvik ediyor. Kendisinin kazanmasının oradan geçtiğini biliyor."

'PARTİNİN ÖNÜNÜ AÇMAKTIR, NEDEN DAYATMA OLSUN?'

Saymaz, konuştuğu diğer kişinin ise Demirtaş'ın kararına hak verdiğini dile getirdi.

"Bir DEM Partili, 'Bu karar benimle ve tabanımızla örtüşüyor' dedi" bilgisini veren gazeteci, devamında aralarında geçen sohbeti şöyle paylaştı:

"(...) Sordum: 'Bu, DEM Parti’ye dayatma mıdır?'

'Partinin önünü açmaktır, neden dayatma olsun?' diye karşılık verdi.

'DEM, AK Parti’nin İstanbul’u almasını kolaylaştırmış olmaz mı?’ diye sordum.

Şöyle dedi: 'AK Parti'ye kan verdi' diyorlar. Ama size de can veriyoruz. Siz belediyeleri kazanıyorsunuz, biz bedel ödüyoruz. Koca bir seçimi yaşadık Kılıçdaroğlu ile. Kıytırık partilerle protokol yapıyor, bize gelince inşallah maşallah!'

'Selahattin Demirtaş neden böyle bir karar almış olabilir' diye sorduğumda kritik bir yorum yaptı.

Şunları söyledi: 'Bence sadece Selahattin Demirtaş'ın kararı olamaz. Selahattin bizim de böyle düşündüğümüzü, dışarıda böyle bir iklimin olduğunu biliyor.'

'DAHA ÖNEMLİ BİR HAMLE GELEBİLİR'

Aramızda şu diyalog yaşandı:

■ Arkasında ne olabilir?

Arkasından daha önemli bir hamle gelebilir, onu biraz bekleyelim, görelim.

■ Çözüm Süreci’nin yeniden kurulması gibi mi?

Keşke olsa, kurbanlar keserim!

■ Peki bu, AK Parti ile temas sonucu alınan bir karar mı?

Öyle demeyelim. Ama önümüzdeki günlere bakalım."

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