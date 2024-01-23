TİP, 24 belediye başkan adayını açıkladı

Türkiye İşçi Partisi 5 büyükşehir, 1 il, 16 ilçe ve 2 belde belediyesi olmak üzere 24 belediye başkan adayını belirledi.

TİP, 24 belediye başkan adayını açıkladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi 20-21 Ocak’ta İstanbul’da toplandı. Toplantıda; siyasal gündem ve İkinci Kongre Türkiye Konferansı’na dair değerlendirmeler yapıldı.

Parti Meclisi, 31 Mart Yerel Seçimleri için 5 büyükşehir, 1 il, 16 ilçe ve 2 belde belediyesi olmak üzere 24 belediye başkanını da belirledi.

TİP Parti Meclisi’nin açıkladığı aday isimleri şöyle:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi- Sami Kirik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi- Hakan Koçak

Konya Büyükşehir Belediyesi- Bilal Ortakalaycı

Ordu Büyükşehir Belediyesi- Semih Yıldız

Trabzon Büyükşehir Belediyesi- Süleyman Hacıbektaşoğlu

Ardahan/Damal- Arif Birdal Erendemir

Bilecik/Merkez- Burçin Acar

Çanakkale/Bozcaada- Aykut Turgal

Denizli/Bekilli- Zeki Yıkıcı

Hatay/Arsuz- Eşref Karayün

Hatay/Samandağ- Emrah Karaçay

İstanbul/Bakırköy- Bilge Seçkin Çetinkaya

İstanbul/Şişli- Tolga Bektaş

İzmir/Balçova- Eray Sevindirici

İzmir/Foça- Oylun Ercan

İzmir/Karaburun- Mustafa Tosunlar

İzmir/Kiraz- Hasan Çetinkaya

Kayseri/Talas- Serdar Altuner

Konya/Karatay- Metin Örs

Konya/Meram- Züleyha Türksever

Mersin/Yenişehir- Gencer Baykul

Tekirdağ/Marmaraereğlisi- Can Koray Söylemez

Erzincan/Merkez Çağlayan Beldesi- Sakine Doğan

Tokat/Almus Ataköy Beldesi- Servet Durmuş."

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2024 Yerel Seçimleri Türkiye İşçi Partisi - TİP
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