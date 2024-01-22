Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü

CHP Genel Başkanı Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bu akşam Ankara’da bir araya geldi.

Buluşma ile ilgili olarak açıklama yapılmazken, CHP Genel Merkezi'nden sadece iki kare fotoğraf paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Kasım ayında yapılan CHP Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmış, yarışı Özgür Özel kazanmıştı.

Özel böylece CHP'nin 8. Genel Başkanı olmuştu.