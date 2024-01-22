TKP İzmir Çiğli adayını açıkladı: 'Komünist belediyecilik halkın yönetime katılması demek'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Hatay Defne, İstanbul Kartal ve Kadıköy'ün ardından "Komünist Belediyecilik" toplantılarıyla belediye başkanı adaylarını açıklamaya devam ediyor. "Yağma ve talanın değil, emekçilerin Çiğli'si için komünist belediyecilik" çağrısıyla İzmir'in Çiğli ilçesinde gerçekleşen toplantıda ilk konuşmayı Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan yaptı.

"HALKI BU HALE DÜŞÜRMEK SUÇTUR"

Okuyan, bir önceki genel seçimlerde Erdoğan'ın çok büyük bir olasılıkla kazanacağını bildiklerini ama muhalefetin halkı bile isteye bu umuda bağladığına dikkat çekerek, "Halkta seçim sonrası ortaya çıkan umutsuzluğa sebep olmak suçtur. İnsanları önce sahte bir umuda bağlayıp sonra yüzünü yere düşürmek, halkı bu hale düşürmek suçtur" dedi.

EMEL DİRİL TKP'NİN ADAYI OLDU

Ardından Türkiye Komünist Partisi Çiğli Belediye Başkan Adayı Avukat Emel Diril söz aldı. "Biz emekten yana olan gençler, kadınlar, işçiler, emekçiler, Çiğli'de emeğin, sosyalizmin bayrağını yükseltmek için yola çıktık" diyerek sözlerine başlayan Diril şunları söyledi:

"Ev hanımı bir anne, memur bir babanın iki çocuğundan biriyim. Tek bir memur maaşı ile şehir dışında çocuk okutmanın da öğrenci olmanın da ne demek olduğunu biliyorum.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanıp İzmir'e geldim ve 10 yılı aşkındır avukatlık yapıyorum. Çiğli, Evka-2'de oturuyorum.

Çiğli'de bizlere, emekçilere sunulan yaşamı birlikte değiştireceğiz. Ve bunu biz yapmazsak kimse yapmaz, yapamaz. Neden?

Türkiye Komünist Partisi olarak, daha önce parçası olduğumuz komünist belediyecilik deneyimlerimiz var. Ovacık'ta, Dersim'de bunları yaptık. Bu anlayışı geliştirmek, örneklerini çoğaltmak istiyoruz.

Elbette rant ile cebini dolduranlar buna karşı çıkıyor, çıkacak! Elbette yağma kültürüne alışanlar karşı çıkıyor, çıkacak! Biz şunu biliyoruz, Çiğli'de ve başka yerelliklerde de insanlarımız, dürüst belediyecilik istiyor, çocukları, torunları için sağlıklı bir çevre umut ediyor, sömürünün değil adaletin olduğu bir idare arzusu duyuyor. Biz bunu birlikte yapacağız!

Komünist belediyecilik, burada nohut mu yetiştireceksin sorusunun cevabı değil. Komünist belediyecilik, tarım ve hayvancılığın ağırlıklı ekonomik kazancı olan yerelliklerde bu üretimi desteklemekse, Çiğli'de sanayi bölgesinde, kadın tekstil işçilerinin olduğu yerde bunun çözümlerini üretmek demek.

Dersim'de yapılanları Çiğli'de yapmak demek değil. Belediyeye ait, patronsuz bir tekstil kooperatifini kurma iradesi demek!

Kültür ve sanatın gelişimi için Çiğli'ye emek vermek demek. Nohut yetiştirecek tarlalarımız yoksa geleceğimizin garantisi çocuklarımıza semt evlerinde ücretsiz etütler vermek demek. Üretime dayalı kaynak yaratmak, yönetime halkın katılması demek komünist belediyecilik."