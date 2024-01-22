Özgür Özel, Başak Demirtaş'ın adaylığını yorumladı: Son derece önemli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'in anması için gittiği Tunceli'de, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, bir süredir ismi gündem gelen ve İBB adaylığı için düşünülüyor iddiası olan, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı'nın eşi Başak Demirtaş hakkında konuştu.

CHP Lideri, Demirtaş ile ilgili "Bize karşı yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir" dedi.

Özel'in sözlerinden satır başları şöyle:

"Her Türk vatandaşının en doğal hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmaya ilişkin irade beyanı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Bize karşı yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir.

'5 YIL DAHA RANTTAN, PARTİZANLIKTAN UZAK BİR BELEDİYECİLİK OLACAK'

CHP olarak duruma şöyle bakıyoruz; Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı bütün İstanbul'a iyi geldi. O yüzden biz CHP olarak İmamoğlu'na bir kez daha bu görevi talep etmesi için bir yetki verdik. İstanbullular yetki verirse 5 yıl daha ranttan, partizanlıktan uzak bir belediyecilik olacak."

NE OLMUŞTU?

Olası İstanbul adaylığı için konuşan Demirtaş, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” demişti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise konuyla ilgili olarak, “Bölgede ön seçim yaptık, batıda da aday havuzu oluşuyor. Komisyonumuz bütün aday başvurularını alacak ve hem merkezi hem yerel komisyonumuzda hem de MYK ve PM’mizde değerlendirmeler olacak. Tabii ki Başak Hanımın başvurması bizim için sevindirici bir durum. Biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz ama değerlendirmeyi komisyonumuz ve MYK’mız yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem