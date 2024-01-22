İYİ Parti'den Ankara ve İstanbul belediye başkan adaylarına ilişkin açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçim sürecine ilişkin açıklamada bulunan Zorlu, partilerinin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, çok kısa bir süre içerisinde açıklanacağını bildirdi.

"SON AŞAMAYA GELİNDİ"

Zorlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde şimdiye kadar 12 büyükşehir, 17 il, 175 ilçe ve 20 beldede adaylarını açıkladıklarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Kürşad Zorlu

"Ankara ve İstanbul'a gelince, artık son aşamaya gelindi. İki büyükşehir adayı konusunda da çalışmalar neredeyse tamamlandı. Öncelikle çok kısa bir süre içerisinde, bu birkaç gün sürebilir belki, Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız. Sonra da İstanbul adayımızı açıklayacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem