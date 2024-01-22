Parti parti gezdi, sonunda yine AKP'den aday oldu

Bu yıl 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde AKP’nin Maden İlçe Belediye Başkan Adayı daha önce iki dönem başkanlık yapmış olan Musa Orhan oldu. Orhan’ın seçim süreçlerindeki parti değişimleri dikkat çekti. Beş defa parti değiştiren Orhan, yerel seçimlerde tekrar AKP’nin adayı oldu.

PARTİ PARTİ GEZDİ

AKP Maden Belediye Başkan Adayı Musa Orhan, 2009 yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nden Belediye Başkanı oldu. Orhan, 2013 yılında yapılan yerel seçimlerde ise AKP’ye geçti ancak AKP seçimlerde başka aday gösterince partiden ayrıldı. 2014 yılında Demokrat Parti’den yeniden Belediye Başkanı seçilen Orhan, 2015'te yeniden AKP’ye döndü. 2018 yılında AKP’den ayrılan Orhan, İYİ Parti’ye geçti ve 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den seçimlere girmesine rağmen kazanamadı.

SON DURAK YİNE AKP

İYİ Parti’den seçimi kazanamayan ve partiden istifa eden Musa Orhan, yeniden AKP’ye geçti ve Maden Belediye Başkan Adayı gösterildi.