Hafize Gaye Erkan hakkında bu kez 'sahte imza' iddiası: 'Her yerde farklı imza mı kullanıyorsunuz?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ABD’de kullandığı imza ile yeni 200 TL’lik yeni banknotlardaki imzasının farklı olduğunu belirterek, “Merkez Bankası Başkanı, itibarımızın simgesi paramıza sahte imza atmış” dedi. Bulut, Erkan’a “Sormak istiyorum: Her yerde farklı bir imza mı kullanıyorsunuz? İmzanız değiştiyse bunu noterden mi yaptınız? İtibarımızın simgesi paramıza neden farklı bir imza atma gereği duydunuz” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 7 Aralık 2023’te piyasaya sürülen 200 TL’lik yeni banknotlardaki imzası ile ABD’de kullandığı imzasının farklı olduğuna dikkat çekti. 200 TL’lik banknotlardaki imzanın ‘sahte’ olduğunu iddia eden Bulut, Erkan’a imzalardaki farklılığın nedenini sordu.

Bulut konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“MERKEZ BANKASI BAŞKANI, İTİBARIMIZIN SİMGESİ PARAMIZA SAHTE İMZA ATMIŞ.”

“Bir ülke için para, o ülkenin gücünün, özgürlüğünün en önemlisi de o ülkenin itibarının simgesi olarak ifade edilir. Bizim ülkemizde de parayı emanet ettiğimiz kişi, Hafize Gaye Erkan. Para politikalarıyla ilgili haber olmaktan ziyade daha çok, Merkez Bankası’nı bir aile şirketi haline getirdiğine ilişkin iddialar, her gün yeni bir skandalla tartışılır konumda. 7 Aralık 2023’de yeni 200 TL’lik banknotlar piyasaya sürüldü. Doğal olarak burada Merkez Bankası Başkanı’nın imzası var. Ancak fark ettik ki bu imza Gaye Hanımın daha kullandığı imzalardan farklı. Yani bizim Türk liramıza, itibar diye saydığımız simge halindeki paramıza atılan imza Gaye Hanımın daha önce kullandığı imza değil.” .

Hafize Gaye Erkan’ın ABD’de ve 200 TL’lik banknotlarda kullandığı iki farklı imzayı gösteren Bulut şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 200 TL’nin üzerine attığı imza ile ABD’de kullandığı imza arasında hiçbir benzerlik yok. Merkez Bankası Başkanı, itibarımızın simgesi paramıza sahte imza atmış. Bu paramızın üzerindeki imza… Bu da ABD’deki kullandığı imza… En ufak bir benzerlik yok. Üstelik Merkez Bankası Başkanı, yılbaşında gönderdiği tebrik kartlarında da yine eski imzasını kullanmış. Yani sahte imzayla 200 TL’lik banknotlar tedavüle girdikten tam 24 gün sonra. Sormak istiyorum: Her yerde farklı bir imza mı kullanıyorsunuz? İmzanız değiştiyse bunu noterden mi yaptınız? İtibarımızın simgesi paramıza neden farklı bir imza atma gereği duydunuz? Ya Gaye Hanım bugüne kadar hep sahte imza kullanmış ya da bu parada kullanılan imza sahte. Sizin daha önce kullandığınız, örneğin ABD’de kullandığınız bu imza ile farklılığın sebebi nedir? Neden bu paradaki imza değiştirilmiştir? İki farklı imzanın gerekçesi nedir? Para toplumun, Türkiye’nin itibarı diyoruz. Bu parada kullanılan imza gerçek midir, değil midir?”

Kaynak: ANKA