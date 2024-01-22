Dünya Sağlık Örgütü liderinden korkutan 'Hastalık X' açıklaması: '20 kat daha ölümcül'

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, ‘Hastalık X’ adı verilen hastalığın, koronavirüs (Covid-19) salgınından 20 kat daha fazla ölümcül olabileceğini söyledi.

Davos’ta katıldığı oturumda dikkat çekici açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, gizemli bir hastalık olarak tanımladığı “Hastalık X” ile ilgili konuşurken, dünyanın bu hastalığın salgın haline gelebileceğinin sinyalini verdi ve dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, açıklamasında “Hastalık X”in koronavirüs salgınından 20 kat daha ölümcül olabileceğini söyledi. 2021 yılının başında bu hastalıkla ilgili bir analiz yayınlayan DSÖ, hastalığın 75 milyon insanın ölümüne sebep olabileceğini ve her 5 yılda bir yeni bir salgın haline gelebileceğini belirtti. Davos’taki Dünya Ekonomi Forumu’na katılan Ghebreyesus, “Mayıs ayında bütün ülkelerin ortak düşman olan pandemiye karşı bir anlaşmaya varmalarını umut ediyorum” diye konuştu.

‘NE ZAMAN OLACAĞI ÖNEMLİ’

Ghebreyesus, “Olabilecek bilinmeyen şeyler var ve herhangi bir şeyin olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı önemli, bu yüzden bilmediğimiz hastalıklar için bir yer tutucuya ihtiyacımız var” diyerek konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Covid-19 sırasında birçok insanı kaybettik çünkü onları yönetemedik. Kurtarılabilirlerdi ama yer yoktu. Yeterli oksijen yoktu. Peki ihtiyaç olduğunda genişleyebilecek bir sisteme nasıl sahip olabilirsiniz”

‘HAZIRLIKSIZ YÜZLEŞMEMELİYİZ’

Ghebreyesus Davos’ta yaptığı konuşmada “Olabilecek bir şeyi önceden tahmin etmek daha iyidir çünkü tarihimizde birçok kez olmuştur ve buna hazırlanmak gerekir. Bazı şeylerle hazırlıksız yüzleşmemeliyiz; bilinmeyen bazı şeylere de hazırlanabiliriz” dedi.