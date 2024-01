CHP lideri Özel, Kamer Genç'in 8'inci ölüm yıldönümünde mezarı başında konuştu: 'Aynı onun gibi doğru bildiğimiz şeyden geri durmayız'

CHP eski Tunceli milletvekili Kamer Genç, hayatını kaybetmesinin 8’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Anma törenine CHP lideri Özgür Özel de katıldı. Özel, yaptığı konuşmada, Genç'in cesurluğuna, kararlılığına ve inatçılığına dikkat çekti.

Özel, "Bundan sonra da doğru bildiğimizden geri adım atmayız. Aynı onun gibi. Laikliği tartıştırmayız, bayrağı tartıştırmayız, ülkenin bölünmez bütünlüğünü tartıştırmayız. Aynı onun gibi doğru bildiğimiz hiçbir şeyden geri durmayız. Onlar ne diyor diye düşünmeyiz." dedi.

Özel, anma töreni öncesinde Kamer Genç ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Zaman hep onu haklı çıkardı” demişti.

'ALLAH SAĞLIK VERDİKÇE KENDİSİNİN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE BURADA OLACAĞIZ'

Kamer Genç'i anma töreninde söz alan Özgür Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Büyük bir heyecan içindeyim. Büyük bir gurur içindeyim. 2016 yılının Ocak ayında bugün sevgili Veli Ağbaba ve Nurettin Demir’le her ikisi yine iki yanımda. Kamer Ağabeyimize verdiğimiz sözü yerine getirmek üzere, iki metrelik karın arasında buraya ulaşarak, kendisini söz verdiğimiz gibi ellerimizle yerine teslim etmiştik. O günden sonra, bugün 8’inci kez aynı tarihte aynı günde buradayız ve hangi makamda, hangi görevde olacak olursak olalım, yine kendisinin ölüm yıldönümünde Allah sağlık verdikçe burada olacağız.

Ben bugün partimin en yeni kaydolmuş üyesinden, en kıdemli 100 yaşındaki üyemize kadar hepsinin gönülden, Kamer Genç’in ailesine bir kez daha taziyelerini, iyi dileklerini iletmek ve tarih önünde en haklımız Kamer Genç’in mezarı başından Türkiye’ye seslenmek üzere buradayım.

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinin Ramazan köyünde keçi güden bir çocuğun cumhuriyetin imkanlarıyla gelip hakim olduğu, savcı olduğu, hukuk fakültesini bitirdiği sonra Anayasa yapılırken orada olduğu, Cumhuriyet’in verdiği görevle o darbe Anayasasına hayır oyu veren tek kişi olduğu. Sonra defalarca tekrar milletvekili olduğu ve sözünü sakınmadığı ama görevini bildiği yani nasıl, vatana bağlı, millete bağlı, bayrağa bağlı… Bu dağlarda onun hakkında ölüm emirleri verildiğinde bile bir adım geri atmadı.

Biz CHP milletvekilleri olarak, kişisel olarak geri adım atabiliriz, korkarız susarız, ama CHP milletvekilleri söyleyeceği sözden bir santim geri atamazlar eğilemezler. Kamer Genç kişisel olarak dünyanın en cesur insanı değildi ama dünyanın en cesur insanlarının yaşadığı bu coğrafyanın vekili olarak hepimizin en cesuruydu. 300 kişi üstüne yürürdü bir kelime geri almazdı. Yine yeniden çıkar aynı bildiğini yeniden söylerdi.

Gün oldu biz Meclis’te 300 kişiye karşı 6 kişi kaldık. Bir daha Veli Ağbaba, kürsüye çıkmasın diyorlardı, çay ocağında toplandık, dışarıda 300 kişi vardı. Dedik ki, Kamer ağabeyden öğrendiğimiz bir şey var, bu kürsüye çıkmazsak bir daha çıkamayız. Ölmek var, bu kürsüye çıkıp doğru bildiğini söylemekten dönmek yok. O cesaretimiz hepsine geri adım attırdı gün geldi. Onu öğrendik, onu uyguluyoruz. Bundan sonra da doğru bildiğimizden geri adım atmayız. Aynı onun gibi. Laikliği tartıştırmayız, bayrağı tartıştırmayız, ülkenin bölünmez bütünlüğünü tartıştırmayız. Aynı onun gibi doğru bildiğimiz hiçbir şeyden geri durmayız. Onlar ne diyor diye düşünmeyiz.

'ATATÜRK'ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKARKEN KAMER GENÇ GİBİ CESUR OLACAĞIZ'

Biz emanete sahip çıkacağız, o emanet Atatürk’ün emanetidir. O emanete sahip çıkarken, Kamer Genç gibi cesur, Kamer Genç gibi kararlı, onun gibi inatçı olursak, bir gün geldiğinde, hangi makamlarda, hangi mevkilerde olduğumuzun önemi yok.

Emin olun televizyonlar canlı yayınlıyor, Türkiye’nin 81 ilinde, 976 ilçesinde şu anda Kamer Genç adı geçtiğinde herkesin yüzünde Kamer Ağabeyin o güzel gülümsemesi var.

O da şu: ‘Ben yılmam, korkmam, geri çekilmem, ben doğru bildiğimi söylerim, gerisini onlar düşünsün’ diye gülümsüyor’ Kamer Genç.

'DÜN GELMEDEN ÖNCE KEMAL BEYİ ARADIM'

Dün gelmeden önce sayın Genel Başkanımızı aradım: Dün akşam bir araya gelecektik. Kendisinin programı olduğu için bu akşama erteledik. Bizim geleneğimizdir gelmeden önce Kemal Beyi ararız, ‘memleketinize bir talimatınız, bir söyleyeceğiniz var mı’ deriz, sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok selam söyledi. Sizin de selamlarınızı alıp ona götüreceğiz.

Herkesin bizden bir beklentisi var. ‘Aman Kemal Beye karşı vefalı olun” Vefanın nasıl gösterileceğinin tarifi var. Ama benim anladığım vefa şu. Bir eski genel başkana vefa, partisini iktidar yaparak olur. Partisini Nazimiye’de Tunceli’de iktidar yapacağız. Genel Başkanımıza da , Deniz Baykal’a da Bülent Ecevit’e de, İsmet İnönü’ye de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e de vefamızı onların partisini iktidar yaparak göstereceğiz.

Sakın Kamer ağabeyin yolundan ayrılmayın, onun yolu doğruluk dürüstlük yoludur. Atatürk’ün yolundan sapmayana hiç kimse bir şey yapamaz.

'BİRİ BİR ŞEY YAPAR MI' DİYE BÜYÜK BİR KORKU YAŞADIM'

Kamer Genç'in eşi Sevim Genç de anma töreninde söz aldı.

Sevim Genç'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"Ben vatandaşımı, hemşehrilerimi çok seven biriyim. Eşim, ülkesini çok seven, isnanalrını şok seven doğasında olan alçakgönüllülüğü ömrü boyunca devam etti. Türkiye’nin her tarafından insanlara yardım etti. Hiç ayrım yapmadan bütün ülkemizin insanlarını, sevgi ve saygıyla kucakladı. Ülkesi için hayatını ortaya koydu. Kendisini feda etti. Ben zaman zaman bakıyordum arabaların altına, ‘biri bir şey yapar mı’ diye büyük bir korku yaşadım.

Vazgeçmedi, hastalığında bile ülkem elden gidiyor diye üzülüyordu. Ve devamlı ülkesini düşünerek, ufak şeyler için bile çok büyük üzüntü duyan biriydi. Ülkesinin müreffeh ve varlık içinde yaşamasını isteyen biriydi.

Onun için ömrü hiç önemli değildi, insanları daha önemliydi."

Kaynak: Gerçek Gündem