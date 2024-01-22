Özgür Özel, Kamer Genç anmasına katılmak için Tunceli'de: Zaman hep onu haklı çıkardı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski milletvekili Kamer Genç’in 8’inci ölüm yıl dönümünde yapılacak ana törenine katılmak için bugün Tunceli’de olacak.

Anma töreninin Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde yapılacağı bildirilirken, Özel geçen yıllarda düzenlenen törenlere de katılmıştı.

Özel, katılacağı anma töreni öncesinde sosyal medya hesabından Kamer Genç’i andığı bir paylaşım da yaptı. Özel, Genç’i andığı paylaşımda, “Tunceli Milletvekilimiz, TBMM Başkanvekili, siyasette çok şey öğrendiğim Kamer Genç Ağabeyimi ölümünün 8'inci yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum. Zaman hep onu haklı çıkardı, Kamer Genç’i unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Tunceli Milletvekilimiz, TBMM Başkanvekili, siyasette çok şey öğrendiğim #KamerGenç Ağabeyimi ölümünün 8'inci yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum.



Zaman hep onu haklı çıkardı, Kamer Genç’i unutmayacağız. pic.twitter.com/NYFVJ0Cxi7 — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 22, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem