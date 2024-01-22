6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar polisi alarma geçirdi: Gerçek sonradan anlaşıldı

Bursa'da havaalanında X Ray cihazından geçen 6 yaşındaki çocuğun çantasında bulunan silahlar uyarı verince polis alarma geçti. Silahların oyuncak olduğu ortaya çıktı.

6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar polisi alarma geçirdi: Gerçek sonradan anlaşıldı

Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki DHM Yenişehir Havaalanı'nda X Ray cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkan silahlar polisi şoke etti.

Edinilen bilgiye göre, babaannesi ve dedesini kutsal topraklara Umre yolculuğu için uğurlamaya Yenişehir Havaalanı'na gelen 6 yaşındaki Selim Köse, sırtındaki çantasını X Ray cihazına koyup geçiş yaptı.

Röntgeni çekilen çantanın içerisindeki silahları fark eden polis sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı. Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlayan görevliler küçük çocuk ile birlikte uzun süre güldüler.

Silahlarını polise gösteren küçük Selim bir süre polis amcalarıyla oynayıp daha sonra yakınlarını yolcu etti.

6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar polisi alarma geçirdi: Gerçek sonradan anlaşıldı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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